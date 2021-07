Los funcionarios interinos con más de 10 años de antigüedad podrán tener plaza fija sin opositar: ¿cuántos hay? ¿Cuál es su función?

El Gobierno ha pactado que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos.

El Ejecutivo ha conseguido salvar en el último momento el decreto de los interinos gracias a un acuerdo con Unidas Podemos, que ha conseguido dos mejoras que reclamaban desde el partido: las pruebas en el proceso de oposición no serán eliminatorias y se podrá conservar la nota durante un máximo de 10 años. Gracias a estas dos medidas los partidos de la coalición han llegado a un acuerdo con ERC que, pese a que aún no ha confirmado el sentido de su voto, no bloqueará su tramitación.

¿Qué son los funcionarios interinos?

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario interino es es aquel que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera; la sustitución transitoria de los titulares; la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años (aunque ampliable hasta doce meses); o la acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

¿Cuál es su función?

En definitiva, el trabajo que desempeña un funcionario interino es el mismo que ejerce cualquier empleado público dentro de la Administración, pero con carácter temporal y no permanente.

¿Cuántos hay en España?

Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas correspondiente al mes de julio, en España hay un total de 2.710.405 funcionarios en el conjunto de las distintas entidades que componen la Administración Pública, de los cuales el 53,31% son funcionarios de carrera, es decir, lo que han aprobado una oposición. De esos 2,7 millones de funcionarios, aproximadamente unos 800.000 son personal interino.

¿Por que ha tomado la decisión el Gobierno?

Porque la cifra de trabajadores interinos no ha parado de aumentar en los últimos años. En concreto, desde 2013, la cifra ha aumentado en unas 300.000 personas. El objetivo del Gobierno es que la tasa de cobertura temporal se sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales.

¿La ley permite este tipo de medidas?

Sí. Para materializar la medida, a los afectados se les aplicará la excepcionalidad prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite la selección de funcionarios de carrera únicamente con un concurso de valoración de méritos.

¿Hay otras acciones en marcha?

Sí. El Gobierno ha acordado con los tres sindicatos mayoritarios -CCOO, CSIF y UGT- un plan para reducir la temporalidad en el sector público y que contempla la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas por interinos desde hace más de 3 años y una indemnización de 20 días para los que no superen el concurso. para lo que se contempla un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 "como fecha límite improrrogable".