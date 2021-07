El Gobierno salva 'in extremis' el decreto de los interinos y permitirá acceder a una plaza sin opositar a los que lleven más de 10 años

El Gobierno ha conseguido salvar en el último momento el decreto de los interinos gracias a un acuerdo con Unidas Podemos, que no ha decidido su sí hasta pocas horas antes de su votación y tras intensas negociaciones dentro del Ejecutivo. La formación morada, que reconocía "elementos importantes de avance" en el decreto, exigía "garantías" a los trabajadores que "están pagando el precio de que la Administración no haya hecho sus deberes".

Los 35 votos de la formación morada votarán a favor del Real Decreto, que se tramitará como proyecto de ley, al conseguir dos mejoras que reclamaban desde el partido: las pruebas en el proceso de oposición no serán eliminatorias y se podrá conservar la nota durante un máximo de 10 años. Gracias a estas dos medidas los partidos de la coalición han llegado a un acuerdo con ERC que, pese a que aún no ha confirmado el sentido de su voto, no bloqueará su tramitación.

Además, como ha avanzado la ministra de Hacienda y Función Pública en la defensa de este decreto, los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos.

Así lo ha confirmado María Jesús Montero, que ha subido por primera vez a la tribuna del Congreso como responsable de Función Pública para pedir el apoyo a los partidos de la Cámara a una medida que negoció su antecesor en el cargo, Miquel Iceta, justo antes de la remodelación del Gobierno. La norma también incluirá durante su tramitación como proyecto de ley que las comunidades autónomas puedan decidir que la oposición no sea eliminatoria en los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino.

El objetivo del Gobierno es que la tasa de cobertura temporal se sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales, aunque grupos como Ciudadanos han denunciado que se hable de convocar 300.000 plazas fijas mientras que no se conoce la cifra real de interinos que superan el límite legal para esta figura, que podría estar cerca de los 800.000.

El PP votará en contra

El Partido Popular ya avanzó que sus 88 diputados votarán en contra del decreto, que contará también con el no de los 52 de Vox. Se inclinan por el no también EH-Bildu (5), el PDeCAT (4), Junts (4), la CUP (2), el BNG (1), Coalición Canaria (1) y Foro Asturias (1). Varias formaciones, como Ciudadanos, PDeCAT o Compromís, han confirmado que apurarán al máximo el plazo para emitir su voto.

ERC, que inicialmente se decantaba por el voto en contra, ha cambiado su posición tras el acuerdo de última hora con PSOE y Unidas Podemos, aunque no ha confirmado cuál será el sentido del voto de sus 13 diputados.