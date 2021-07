El Gobierno descarta restricciones comunes y pide a las autonomías que las argumenten bien ante los tribunales

Una semana más y con los contagios sin parar de escalar, el Gobierno central descarta activar un plan de medidas comunes u obligatorias para que las comunidades intenten frenar el avance de la pandemia. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado a las autonomías que pueden decretar restricciones de aforos o de horarios en hostelería y ocio nocturno, y ha recordado que si, como ya ha empezado a suceder, la Justicia no avala las restricciones de algún gobierno autonómico, pueden recurrir al Tribunal Supremo. En todo caso, para evitar que los jueces echen por tierra las restricciones propuestas por las comunidades, ha recomendado que estas estén bien argumentadas.

Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no avaló la intención de su gobierno de restringir los horarios y, este miércoles, el de Canarias ha rechazado la intención de Las Palmas de decretar un toque de queda nocturno, una medida que en Cataluña y Comunitat Valenciana sí han permitido sus respectivos Tribunales Superiores. En ese sentido, Darias ha reconocido que hay "disparidad de algunas resoluciones" y ha recordado que las comunidades pueden acudir al Supremo "para unificar doctrina".

Ante esta situación y para no tener que llegar al Supremo o recibir un 'no' de los tribunales superiores, la ministra ha deslizado que "también es importante la argumentación" de las medidas por parte de las comunidades ante sus tribunales superiores. "Que se haga para acotar y delimitar las medida que quieren, no hacerlo de manera generalizada, sino pormenorizada", ha añadido la ministra sobre algo que empieza a angustiar a los gobiernos autonómicos, que ven cómo en algunas comunidades se permiten medidas que en otras no y empiezan a buscar las maneras de evitar pedir las restricciones más duras, por ejemplo, sustituyéndolas por el intento de reducir al máximo las actividades de espacios públicos como las playas.

Crecimiento más lento de los contagios

En todo caso, la recomendación para armar bien las peticiones de medidas ante los jueces y el recordatorio de que pueden acudir al Supremo es todo el papel que Darias ha atribuido de nuevo al Gobierno central para intentar frenar la evolución disparada de la pandemia. Este miércoles, se ha anotado una incidencia acumulada nacional de 469 casos por cada 100.000 habitantes, con Cataluña superando los 1.000.

Entre los jóvenes, la situación sigue estando desbordada, con una IA de 1.508 entre la población de 20 a 29 años, con picos de más de 3.300 y de 3.500 en Cataluña y Castilla y León. Entre 12 y 19 años, a IA se sitúa ya en 1.52, aunque en Castilla y León escala a 2.625; en Cataluña, a 2.463, y en Asturias, a 2.242.

Como desde cuando empezó esta quinta ola, la diferencia es evidente entre los mayores de 40 años, con una cobertura de vacunación total o muy avanzada y los menores de esa edad. Sobre la variante delta, Darias ha dicho que su presencia oscila entre el 15 y el 20% de los casos y ha pronosticado que terminará desbancando a la alfa como variante dominante.

Tras semanas de no ver grandes efectos en la capacidad asistencial, este miércoles Darias ha admitido que ya se está produciendo un "incremento ligero" en la ocupación de camas de hospital y UCIs. La ocupación de camas de cuidados intensivos, que es "uno de los indicadores más sensibles", ha pasado en una semana del 6,7% al 8,7%.

Con todo, la ministra ha apuntado que los datos muestran una ligera ralentización del ritmo al que crecen los contagios. Entre la semana pasada y la anterior fue al 111%, mientras que entre esta semana y la pasada, es del 93%. "Hay que ser muy precavidos para ver si esta ralentización se consolida", ha dicho.

Las comunidades, de su capa un sayo

En este escenario, el Gobierno sigue sin plantearse orquestar un plan de medidas coordinadas para todas las comunidades, más allá de las que figuran e el "semáforo" o la posibilidad -infructuosa en algunos casos- de recurrir a los tribunales para decretar restricciones que topan con derechos fundamentales como al libre movimiento, como son los cierres perimetrales o el toque de queda nocturno.

"El Gobierno vamos a estar apoyando en todo momento el elenco de medidas y de que nos hemos toda en una herramienta muy importante como es el semáforo", ha dicho Darias, al término de un Consejo Interterritorial en el que se ha vuelto a escuchar al consejero de Murcia, Juan José Pedreño, quejarse de que el Ejecutivo "ha rechazado sistemáticamente la petición de las autonomías de dotarnos con herramientas legales suficientes para aplacar las olas de contagios y que sigue sin actuar ni coordinar”.

Es la voz más contundente de las que piden un plan con obligaciones comunes, entre comunidades que empiezan a sugerirlo pero sin decidirse de momento a pedir un toque de queda o cierres perimetrales como Andalucía y Galicia y otras que, como Castilla-La Mancha, "no ve necesidad" de mayores restricciones, dado que está "por debajo de la media" en contagios e ingresos y UCI, ha dicho la portavoz de su gobierno, Blanca Fernández.

Antes del Consejo Interterritorial de este miércoles, el consejero andaluz de Sanidad, Jesús Aguirre, ya pronosticaba que no habría ninguna propuesta por parte del Ministerio y que "cada una [comunidad] estamos haciendo de nuestra capa un sayo". "Al no haber una legislación clara, cada juez aplica la legislación vigente según le viene a entender", ha apuntado el responsable de Sanidad de la Junta, cuyo presidente, Juanma Moreno, ha rechazado inclinarse entre el cierre perimetral que rechazan algunos alcaldes andaluces y el toque de queda que prefieren en su lugar al señalar que de momento no ve "razón suficiente" para tomar una u otra medida.

Aunque no ha descartado tomar "medidas restrictivas que puedan afectar a derechos fundamentales" en las próximas semanas, el toque de queda o los cierres perimetrales aún no están sobre la mesa del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. A pesar de ello, su conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha apuntado antes del Consejo Interterritorial que "sería una sorpresa agradable, pero una sorpresa, que el ministerio tomase alguna medida".