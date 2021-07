Los políticos comparten sus platos más 'carnívoros' para darle un zasca a Garzón: "A tu salud"

La llamada del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a comer menos carne para cuidar la salud y el planeta ha puesto en pie de guerra al sector cárnico y ha suscitado las críticas de sus colegas de profesión. Las respuestas de los políticos no se han hecho esperar, el pasado jueves, fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dijo: "A mí, donde me pongan un chuletón al punto... eso es imbatible".

Otros políticos también han criticado desde sus cuentas oficiales de Twitter las declaraciones de Garzón y han compartido fotos de platos con carne como ingrediente principal bajo la etiqueta #Yocomocarne.

Por ejemplo, Juan Ignacio Zoido, diputado del PP en el Congreso, compartió una imagen de un plato de carne con patatas fritas con la frase: "No puede acabar el día sin recordar que #YoComoCarne, porque forma parte de la dieta mediterránea, su consumo es saludable y hay que apoyar al sector cárnico y ganadero".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha respondido al vídeo de Garzón con un: "A tu salud" y la foto de carne haciéndose en la barbacoa.

Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho que iba a comer carne "como si no hubiese un mañana" y ha llamado a Alberto Garzón "ninistro". "No suelo comer demasiada carne porque me gusta muy hecha y eso limita las posibilidades. Pero después del desaforado ataque del “ninistro” @agarzon al sector ganadero y agrícola, y en solidaridad con ellos, voy a zampar carne como si no hubiera mañana", ha publicado Cifuentes.

Desde el PP de Andalucía también han rechazado las palabras del ministro de Consumo y Elías Bendodo, expresidente de la Diputación de Málaga por el PP, también quiso apoyar a los ganaderos andaluces: "Que se entere de una vez el ministro de consumo, el señor Garzón".

Ya en 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe en el que evaluaba la carcinogenicidad del consumo de carne roja y de carne procesada. Concretamente, aseguraba haber obtenido "evidencia suficiente" de que el consumo de carne procesada provoca cáncer colorrectal, y "evidencia limitada" de que el consumo de carne roja - "toda la carne muscular de los mamíferos, incluyendo carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra"- causa cáncer en los humanos.