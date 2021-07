Un estudio alerta de que sin restricciones el actual ritmo de vacunación no evitará una nueva ola

Un modelo matemático diseñado por científicos de las universidades Complutense de Madrid y de Almería va a permitir simular el impacto de las nuevas variantes y de las vacunas contra la covid-19 y evaluar así la evolución y la propagación de la enfermedad.

Tomando Italia como referencia, un grupo de científicos pertenecientes al Momat (Modelos Matemáticos en Ciencia y Tecnología) de estas universidades ha logrado desarrollar una herramienta que se puede descargar de forma libre y gratuita y que se puede aplicar en cualquier territorio para analizar algunos indicadores esenciales.

La nueva herramienta forma parte de una familia de modelos matemáticos que había sido desarrollada también por el mismo grupo de científicos, aunque antes de la entrada de las nuevas variantes y del desarrollo de las vacunas contra la enfermedad, ha informado la Universidad Complutense. "El modelo permite estimar, por primera vez, cuál podría ser la dinámica de la propagación de la enfermedad; y para ello, se asumen escenarios en los que se cuantifican incertidumbres como la aparición de nuevas variantes o la evolución del ritmo de vacunación, a partir de los datos y nuevos conocimientos que van surgiendo", ha manifestado Ángel Manuel Ramos, director del Instituto de Matemática Interdisciplinar de la Complutense.

El modelo tiene en cuenta parámetros como las distintas fases de la enfermedad, los casos no detectados, o el impacto de las medidas de control, entre otros. Los resultados de su investigación para desarrollar este modelo matemático se han publicado en la revista Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation.

Variantes y vacunas

Los investigadores tomaron como referencia los datos de Italia correspondientes al mes de enero, con la entrada de la entonces llamada variante británica (ahora alpha) y el ritmo de vacunación previsto esos días en el país con las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna. En aquel momento, el modelo estimó que, tal y como se confirmó después, el ritmo de inyección era insuficiente ante la nueva variante para evitar una nueva ola.

Los investigadores han destacado que las previsiones de las conclusiones publicadas en enero se han cumplido, tal y como se muestra en los datos actualizados que han recogido de los primeros seis meses del año. Aunque es cierto que la incidencia es inferior a enero y el porcentaje de inmunizados es mayor, los expertos recuerdan la teoría inicial: una nueva variante puede poner en riesgo la eficacia del ritmo de vacunación para evitar una nueva ola.

"El ritmo actual de vacunación sería suficiente para erradicar la enfermedad, siempre y cuando se mantengan medidas de control restrictivas durante un periodo prolongado de tiempo"

"Nuestro modelo sigue siendo útil, muy particularmente en el estado de incertidumbre actual con respecto a la variante 'delta'; ha precisado Ramos, y ha explicado que con esta variante puede pasar como con la "alpha" y que el ritmo de reproducción y contagios conduzcan a una posible nueva ola, a pesar de que las cifras actuales están descendiendo. Por eso, ha insistido que "es muy importante llevar a cabo en todo momento un seguimiento riguroso de la evolución del número de afectados con cualquier nueva variante que sea potencialmente más peligrosa e incrementar el ritmo de vacunación cuanto antes".

La investigadora de la Universidad de Almería Miriam Ruiz Fernández, perteneciente al grupo de investigación Supercomputación-Algoritmos, asegura que "en los escenarios simulados se muestra que el ritmo actual de vacunación sería suficiente para erradicar la enfermedad, siempre y cuando se mantengan medidas de control restrictivas durante un periodo prolongado de tiempo". Y ha precisado que, por el contrario, si se relajan las medidas de control, el ritmo actual de vacunación puede no ser suficiente para evitar una nueva ola.

Los escenarios que se han simulado corresponden a finales de mayo, cuando se envió el trabajo para su publicación en las revistas científicas, y en ese momento la variante "alpha" era la predominante, por lo que los investigadores están ahora, ante la aparición de nuevas variantes como la "delta", trabajando en nuevos escenarios para incorporar sus características y obtener resultados actualizados.