La letalidad de la 'quinta ola' de la Covid en España depende de que 12,6 millones de personas sean vacunadas a tiempo

Que la quinta ola del coronavirus no sea letal para la estación estival de este año depende de 12,6 millones de personas. En concreto, de que sean vacunadas a tiempo para que el incremento de contagios del coronavirus no evolucione en un aumento de la presión hospitalaria y, en el plano económico, no eche a perder una temporada de verano en la que el sector turístico espera empezar a levantar la cabeza.

Se trata de las personas que tienen entre 12 y 39 años, las franjas entre las que los contagios están disparados, superando y casi multiplicando por tres la tasa nacional de incidencia del coronavirus. Los datos correspondientes a este jueves muestran otro salto cuantitativo en la incidencia acumulada general a 14 días. El miércoles era de 117 y este jueves rampa hasta los 134 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, se eleva a 366 en la población de entre 20 y 29 años y a 345 entre quienes tienen de 12 a 19 años. Los treintañeros también superan la tasa nacional, con una IA de 172.

Cataluña y Cantabria presentan este jueves los datos más preocupantes, con una incidencia del virus de 616 y 623 casos por 100.000 habitantes respectivamente entre 12 y 19 años y de 804 y 853 entre quienes tienen de 20 a 29.

Tras la negativa del Gobierno y comunidades de alterar la estrategia de vacunación para priorizar su inmunización, algunas autonomías ya avanzan entre la población en la treintena y otras, como Galicia o Aragón, avistan ya el solapamiento de esta franja con otras en edad menor. Pero de momento, solo el 25,6% de la población de entre 30 y 39 años tiene al menos una dosis de vacuna, un porcentaje que desciende hasta el 12,5% y el 1% en los dos grupos etarios donde se dan los verdaderos picos de contagios, entre 20 y 29 y de 12 a 19 años.

Acelerar para llegar a ellos

Las comunidades tienen claro que hay que "acelerar" la vacunación para que le toque cuanto antes a los más jóvenes. Pero de momento solo 2.249.279 jóvenes de entre 12 y 39 años han recibido al menos una dosis de vacuna, según los datos del Ministerio de Sanidad de este jueves.

Han sido inmunizados ya porque están en la treintena y viven en comunidades donde ya han empezado con esa franja de edad, porque forman parte del sector sanitario o tienen grandes dependencias -ambos grupos prioritarios que se inmunizaron hace meses-, o incluso por ser trabajadores considerados esenciales, como militares o profesores, que primero recibieron una dosis de AstraZeneca y en estas últimas semanas habrían recibido la segunda, de esa misma marca o de Pfizer.

Sin embargo, es mucho mayor la población que queda sin vacunar entre los 39 y los 12 años. Según los datos de Sanidad, las comunidades solo han puesto al menos una dosis a 1,5 millones de personas de 30 a 39 años; a 619.768 de entre 20 y 29 y a 37.426 jóvenes y adolescentes de entre 12 y 19.

Por el contrario, 4,6 millones de entre 30 y 39; 4,3 millones de entre 20 y 29 y 3,7 millones de entre 12 y 19 esperan todavía una primera dosis, al mismo tiempo que protagonizan el incremento de los casos de coronavirus que han puesto en alerta al Gobierno central y autonómicos.

Elevan la incidencia

Los datos de este jueves vuelven a dejar claro que son los contagios entre los más jóvenes los que vuelven a tirar hacia arriba de la incidencia acumulada general en toda España.

Los grupos de edad de 40 años para arriba se mantienen por debajo de los 134 puntos y la población de entre 40 y 49 años es la que más se acerca, con una IA de 112. No en vano, esta es la franja de edad menos vacunada detrás del colectivo de 39 a 12 años: solo el 26,1% tiene pauta completa y el 67,9%, al menos una dosis.

Por el contrario, la población más mayor se acerca o se instala en la 'nueva normalidad': 55,18 para los de 50 a 59 años; 47,39 para los de 60 a 69; 19,22 para los de 70 a 79 años y 24 para los mayores de 80.