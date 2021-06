España se debate sobre el fin al uso de la mascarilla: ¿qué países la han quitado ya y cuáles la mantienen?

A medida que avanza la vacunación de la población y se decaen los casos de coronavirus, se va abriendo paso el debate sobre el fin del uso de la mascarilla, al menos en exteriores y cuando sea posible mantener la distancia de seguridad de metro y medio. Esta semana, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, afirmó que esta medida podría llegar a España "en julio, o incluso antes". Por ahora, el uso de la mascarilla es obligatorio en España como regla general, aunque existen excepciones como la práctica de deporte individual y colectivo o sufrir problemas respiratorios.

Este jueves, Dinamarca ha anunciado que eliminará la mascarilla en interiores, salvo para el transporte a partir del próximo lunes. La mascarilla, que al igual que en el resto de países nórdicos nunca ha sido obligatoria en exteriores, dejará de ser un requisito en supermercados, tiendas y centros comerciales y solo se pedirá para pasajeros que vayan de pie en transporte colectivo, exigencia que desaparecerá el 1 de septiembre.

Y, ¿cómo lo están haciendo el resto de países europeos? Por el momento, Italia y Grecia son de los países europeos más exigentes junto a España en el uso de la mascarilla, mientras que los países escandinavos son los únicos que solo recomiendan su utilización y solo obligan en caso de riesgo epidemiológico. En Hungría tampoco es obligatoria en exteriores y en Islandia, si has pasado la covid-19, también puedes librarte de la mascarilla. En general, la edad de empezar a obligar a llevar la nariz y la boca cubierta comienza entre los 6 y los 13 años, y Malta es el país más exigente en este sentido, pues lo impone desde los tres años. A continuación recopilamos las indicaciones que se recogen en la web de la Unión Europea 'Re-open EU'.

Francia

Las mascarillas son obligatorias en lugares públicos cerrados. Además, el uso de máscara también es obligatorio para cualquier persona mayor de 11 años en todos los espacios públicos, transporte público, en zonas concurridas, taxis, restaurantes, cafeterías, bares (obligatorios para el personal y los clientes al desplazarse), en la escuela (obligatorio para profesores, personal docente y estudiantes – no recomendado en jardines de infancia), en los casinos y para personas vulnerables. Se prevé una excepción para las personas con discapacidad: en este caso, se requiere un certificado médico.

Portugal

El uso de máscaras faciales es obligatorio en el transporte público, tiendas y supermercados, y en todos los demás espacios interiores públicos. También es obligatorio en espacios exteriores y lugares de trabajo donde no es posible mantener 2 metros de distancia, y cuando las personas no son del mismo hogar. Los niños menores de 10 años están exentos. Las exenciones también están disponibles por razones médicas certificadas.

Alemania

Todos los mayores de 6 años deben llevar una máscara facial en el transporte público, los edificios públicos y las tiendas. Se requieren máscaras médicas (mascarillas quirúrgicas, máscaras KN95 o FFP2). Las máscaras faciales también deben usarse en lugares donde no se pueda mantener la distancia social (1,5 metros). El uso de máscaras es obligatorio en las escuelas para los alumnos del séptimo grado (12-13 años) hacia arriba.

Bélgica

A partir de los 12 años, las máscaras faciales son obligatorias en el transporte público (incluso en paradas y estaciones), en tiendas y centros comerciales, cines, teatros, salas de conciertos y conferencias, auditorios, lugares de culto, museos, bibliotecas, edificios de justicia, mercados, mercados de pulgas y ferias de atracciones, edificios públicos para las partes accesibles al público, en establecimientos de restauración, en calles comerciales, para profesiones de contacto cercano y sus clientes.

El uso de una máscara sigue siendo muy recomendable en todos los demás lugares públicos, y es obligatorio cuando no es posible mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros. Las autoridades locales también pueden adoptar medidas más restrictivas. Es obligatorio llevar una máscara facial en todos los espacios públicos exteriores e interiores de Bruselas.

Italia

Es obligatorio llevar una máscara facial en espacios cerrados, incluidos los medios de transporte y en cualquier situación en la que no sea posible garantizar la distancia de seguridad interpersonal. Además, es obligatorio llevar siempre un dispositivo de protección respiratoria y llevarlo al aire libre, con excepción de los lugares donde se garantice la condición de aislamiento de otras personas. Los niños menores de seis años, los que realizan actividades deportivas y las personas con discapacidad que no son compatibles con el uso de la máscara no están sujetos a la obligación. El uso de máscaras faciales es muy recomendable incluso en hogares particulares, en presencia de personas no-habitantes.

Austria

Las máscaras FFP2 deben usarse en interiores en todas las zonas públicas, en las tiendas y en el transporte público. A partir del 10 de junio, está previsto que no se usen máscaras faciales al aire libre (también en establecimientos de restauración y alojamiento, y durante los eventos).

A partir del 1 de julio, está previsto que no se usen máscaras faciales en interiores si los huéspedes pueden demostrar su bajo riesgo epidemiológico.

Bulgaria

El uso de máscaras o medios similares que cubran la nariz y la boca es obligatorio en los espacios públicos interiores, incluidos los medios de transporte público, los establecimientos médicos, las farmacias, los ópticos, los centros nacionales de salud pública, las instituciones administrativas, las estaciones de ferrocarril y autobús, los aeropuertos, las estaciones de metro, las tiendas, las iglesias, los monasterios, los templos, los museos, etc. y en todas las condiciones en que no sea posible mantener una distancia de 1,5 metros de otras personas.

El uso de máscaras o medios similares que cubran la nariz y la boca también es obligatorio en lugares públicos abiertos, en zonas concurridas y siempre que no sea posible mantener una distancia física de 1,5 metros de otras personas.

República Checa

No es obligatorio llevar una máscara al aire libre si se respeta un número máximo de 2 personas a 2 metros de distancia. El uso de una máscara facial sigue siendo obligatorio en servicios sanitarios y sociales y en el transporte público. El uso de mascarilla también es obligatorio en vehículos con personas que no pertenecen a la misma familia y en zonas de municipios abiertos al público, si hay más de dos personas presentes, que están más cerca de dos metros unas de otras y que no son miembros de la misma familia. El uso de máscaras FFP2 es obligatorio en el espacio interior de puntos de venta al por menor, puntos de servicio, aeropuertos internacionales, transporte público, incluyendo plataformas y salas de espera y en vehículos privados (con excepción de personas del mismo hogar).

Chipre

El uso de una máscara facial es obligatorio para las personas a partir de los 12 años de edad en espacios públicos cerrados con más de una persona; en lugares públicos al aire libre con más de 2 personas; en cualquier lugar de trabajo que implique proximidad física con el público, en tiendas al por menor y para los repartidores.

Croacia

Se requieren mascarillas en todos los espacios interiores públicos. El uso de máscaras faciales también se recomienda al aire libre cuando no es posible mantener una distancia social segura.

Eslovaquia

Las máscaras faciales en espacios públicos exteriores e interiores son obligatorias a menos que se pueda mantener una distancia de seguridad de 5 metros entre sí.

Eslovenia

Las máscaras u otras formas de protección que cubran la boca y la nariz son obligatorias a partir de los 6 años en todos los espacios públicos cerrados, en el transporte público, en espacios públicos abiertos y en vehículos personales.

Estonia

La mascarilla debe usarse en interiores. Las máscaras no tienen que ser usadas por personas menores de 12 años y si el uso de una máscara no es posible por razones de salud, naturaleza de la actividad u otras razones importantes.

Finlandia

El Instituto Nacional de Salud y Bienestar recomienda el uso de máscaras en el transporte público y entre el público en las zonas que experimentaron casos covid-19 en los últimos 14 días. También se recomiendan máscaras mientras se espera un resultado de prueba covid-19 y para los viajeros de zonas de alto riesgo mientras viajan de la frontera a su centro de cuarentena. En las regiones con mayor incidencia de covid-19, también se recomiendan máscaras en la educación secundaria y terciaria y en los espacios públicos. Los funcionarios administrativos de los Estados regionales pueden formular recomendaciones adicionales.

Grecia

El uso de máscaras faciales es obligatorio tanto en interiores como en exteriores.

Hungría

Las máscaras no son obligatorias en espacios públicos al aire libre. En lugares públicos interiores (tiendas, centros comerciales, instituciones de salud y asistencia social, oficinas de recepción), así como en transporte público y taxis, se requiere una máscara facial.

Irlanda

Los revestimientos faciales son obligatorios en los puntos de venta al por menor, en los taxis, en las estaciones de autobuses y ferrocarriles, en el transporte público y para los trabajadores que se enfrentan a puestos de clientes en cafeterías, bares y restaurantes.

Islandia

Las máscaras faciales deben utilizarse en el transporte público, en tiendas y otros servicios y siempre que no sea posible garantizar una restricción de proximidad de 2 metros, como en instalaciones sanitarias, taxis, coches de grupo, vuelos domésticos, peluquería y salones de belleza y establecimientos similares. Esta obligación no se aplica a los niños nacidos a partir de 2015 ni a las personas que se han recuperado del COVID-19 y que han completado el período de aislamiento ni a las personas con discapacidad.

Letonia

En espacios interiores fuera del hogar, se debe usar una máscara facial si hay más de una persona en la habitación. Las mascarillas son obligatorias en el transporte público y en las instituciones educativas. Los niños menores de 7 años están exentos de la obligación.

Liechtenstein

Los pasajeros mayores de 12 años tienen que usar máscaras faciales en el transporte público de Liechtenstein. El uso de máscaras faciales es obligatorio en lugares públicos de interior y exterior donde no se puede mantener la distancia requerida de 1,5 metros.

Lituania

Las máscaras faciales protectoras son obligatorias en todos los lugares públicos (a partir de los 6 años).

Luxemburgo

Usar mascarilla en Luxemburgo es obligatorio para actividades interiores abiertas al público (por ejemplo, tiendas y supermercados), así como en el transporte público; durante reuniones en las que participan más de 4 personas, tanto dentro como al aire libre. Los niños menores de 6 años, las personas con discapacidad, los oradores y actores religiosos durante el ejercicio de sus actividades profesionales, los actores de teatro y cine, los músicos y bailarines (siempre que ejerzan su actividad artística profesional), y las personas que practican deportes (siempre que se ejerzan individualmente o en un grupo de no más de 4 personas) están exentas de la obligatoriedad de llevar mascarilla.

Malta

El uso de máscaras faciales es obligatorio para las personas a partir de los 3 años en todos los lugares públicos tanto dentro como al aire libre (especialmente en transporte público, terminal de aeropuertos, puntos de venta al por menor y transbordadores) y se recomienda encarecidamente llevar una máscara facial cuando se visita a personas mayores o vulnerables. En caso de incumplimiento de la medida se podrá multar con hasta 100 euros.

Noruega

Usar una máscara facial es recomendable y obligatorio en algunas situaciones como viajando en transporte público, comprando en tiendas o consumiendo en un establecimiento hostelero en las zonas de mayor riesgo epidemiológico. Además, para viajar en avión, las compañías aéreas requieren que todos los pasajeros usen máscaras. También es obligatorio llevar una máscara en el transporte público desde el lugar de llegada hasta el lugar donde se quedará en cuarentena, y en caso de salir de Noruega antes de completar su período de cuarentena y viajar en transporte público a su lugar de partida.

Países Bajos

Todos los mayores de 13 años deben llevar una máscara facial en los espacios públicos interiores y en el transporte público. En las escuelas secundarias, las escuelas secundarias de formación profesional y las instituciones de enseñanza superior (universidades) todos deben llevar una máscara facial, excepto durante las clases o conferencias.

Polonia

El uso de una máscara facial es obligatorio en lugares públicos. Desde del 15 de mayo, se suprimió la obligación de usar máscaras al aire libre si la tasa de infección es inferior a 15 por cada 100.000 personas. La obligación de cubrir la nariz y la boca con una máscara permanecerá inalterada en el interior. La obligación es eximida para las personas que presentan pruebas de enfermedades neurológicas, respiratorias o circulatorias.

Rumania

El uso de máscaras faciales es obligatorio en todos los espacios públicos interiores y exteriores, para personas mayores de 5 años.

Suecia

No existe el requisito general de llevar una máscara facial en situaciones sociales normales, en lugares públicos y en el transporte público. Sin embargo, los aeropuertos recomiendan a los pasajeros usar máscaras faciales en sus aeropuertos. Las mascarillas se consideran complementarias de otras recomendaciones: permanecer en casa cuando se tengan síntomas, lavarse las manos regularmente y mantener la distancia de seguridad.

Suiza

Las máscaras deben usarse en muchos espacios públicos, por ejemplo en las tiendas, en los restaurantes, en el transporte público y en las zonas peatonales ocupadas. La regla general es usar una máscara cuando esté lejos de casa y no pueda mantener un distanciamiento social de 1,5 metros de otras personas en todo momento.