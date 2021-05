Más barrios con zona SER, bus nocturno a demanda, renombrar Madrid Central... así es el plan de movilidad de Almeida

Madrid Central se mantiene y además, se amplía a Plaza Elíptica. El alcalde José Luis Martínez-Almeida no solo no ha revertido la zona de bajas emisiones que implantó la ex alcaldesa Manuela Carmena como prometió en su campaña electoral sino que lo llevará más allá. Eso sí, con otro nombre. Por el momento lo que ahora se conoce como Madrid Central pasará a llamarse zona de bajas emisiones de especial protección del distrito Centro. Así consta en el borrador del proyecto de la nueva ordenanza de movilidad sostenible que ha aprobado este jueves la junta de Gobierno que incluye otras novedades como un bus nocturno a demanda, la posibilidad de que barrios de la periferia tengan SER o que el vuelo de drones esté regulado.

En relación al bus a demanda, tal y como ha explicado el delegado Borja Carabante “la modificación de la ordenanza pretende integrar todos los modos de transporte que cohabitan en la ciudad”. Para ello, el gobierno ha incluido en el artículo 41, la puesta en marcha del bus a demanda nocturno pudiendo autorizarse en determinadas líneas de autobuses la parada extraordinaria para la bajada y en su caso subida de las personas que así lo soliciten.

Más zonas 'SER'

Por otro lado, la nueva normativa elimina las zonas de aparcamiento vecinal, y mantiene el sistema de aparcamiento del SER para aquellos barrios donde existen problemas de estacionamiento para la gestión racional del espacio público. El texto contempla la posible ampliación del servicio en el artículo 57 a 20 nuevos barrios de manera parcial (parte del territorio) o total. Eso sí, “solo se implantaría bajo demanda vecinal”. De los 49 barrios que actualmente se rigen por esta fórmula se elevaría a 69.

Las zonas a incorporarse de manera parcial serían: Peñagrande (Fuencarral-El Pardo); Valdezarza (Moncloa); Los Cármenes y Puerta del Ángel (Latina); Opañel, San Isidro (Carabanchel); Zofío y Pradolongo (Usera); Ventas, Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción, San Pascual, San Juan Bautista, Colina, Atalaya y Costillares (Ciudad Lineal). El SER se implantará por completo en los barrios de Comillas (Carabanchel); Almendrales y Moscardó (Usera).

Otra de las modificaciones que tendrá el servicio SER es la nueva tarifa dinámica según el nivel de contaminación. Se persigue con esta funcionalidad evitar un aumento de los niveles de dióxido de nitrógeno que haga necesaria la activación del Protocolo de Actuación para Episodios de Contaminación por dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid, incrementando la tasa en caso de empeorar los registros en las estaciones de calidad del aire.

Regulación de drones

Además, la futura ordenanza que entrará en vigor en agosto, tras la aprobación definitiva del Pleno de Cibeles, introducirá la regulación de los drones. Por primera vez, la norma incluye el estudio de las condiciones en que deberá regularse la movilidad aérea urbana de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) cuando lo habilite la normativa comunitaria y estatal sobre operaciones de estos sistemas.

La Disposición Adicional Segunda, bajo el título ‘Movilidad aérea urbana’, fija un plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la normativa para que el alcalde cree la Comisión de Movilidad Aérea Urbana, órgano de asesoramiento, encargado de colaborar con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y el resto de autoridades estatales, el sector aeroespacial, los sectores del transporte y la innovación.