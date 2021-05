Guía para entender la sentencia sobre Madrid Central: ¿Me seguirán multando? ¿Puedo circulando por esta área?

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que elevó el Tribunal Superior de Justicia la cual deja sin efecto las medidas sobre Madrid Central. Fue en 2018 cuando la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid-entonces liderado por José Luis Martínez-Almeida desde la oposición- y la mercantil DVuelta Asistencia Legal llevaron la medida estrella de Manuela Carmena ante La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los denunciantes entendían que Madrid Central "carece de una justificada memoria económica" y que no es válida al no haber pasado por "el trámite de información pública". Ecologistas en Acción recurrió la decisión del TSJ. Casi un año después, el Supremo deniega su recurso. Ahora Madrid Central queda sin efecto y deja muchas dudas sobre cómo y cuándo se aplica su suspensión.

¿Puedo circular por Madrid Central?

No, salvo los supuestos que están exceptuados. Tal y como ha recordado este martes el alcalde tras conocer la sentencia, "En estos momentos, y hasta que no sea firme la sentencia, no se puede circular por Madrid Central. Por tanto, todos los madrileños tienen que ser conscientes de que la norma sigue en vigor y que en el caso de que alguno circule por esta zona de bajas emisiones, el Ayuntamiento tramitaría la sanción correspondiente". Es decir, seguirá multando con 90 euros por cada infracción.

Entonces, ¿cuándo entra en vigor la sentencia del Supremo y del TSJ?

El plazo está aún por confirmar. Fuentes municipales explican a 20minutos, que el Ayuntamiento tiene dos meses para aplicar la sentencia porque- insisten- "una cosa es la firmeza de la sentencia y otra, su ejecución". Y así lo ha indicado el propio alcalde ante los medios: "Calculamos que, desde el punto de vista jurídico, tenemos un plazo no superior a dos meses hasta que la sentencia alcance la firmeza". Eso sí, desde Cibeles admiten que este plazo podría ser inferior si así lo estimase el TSJ. Es decir, el tribunal podría estimar que el Ayuntamiento debe aplicar la sentencia en un plazo inferior.

¿Si el TSJ anula Madrid Central, me devolverán el dinero de las multas que he pagado por circular por esta área?

En principio no. El Ayuntamiento estima que las sanciones quedan firmes cuando se ha comunicado al infractor. Y este circuló en su momento por una zona prohibida aunque ahora se estime lo contrario. Eso sí, en cuanto las cámaras se apaguen, aquellas multas que no hayan sido notificadas no se tramitarán. Según datos municipales, desde que entró en vigor en abril de 2019 hasta febrero de 2021 se han puesto 1.393.82 multas, una media de 53.846 al mes. Algunas asociaciones como Dvuelta se han manifestado en contra de que no se devuelva el importe.

¿Qué pasará cuando la suspensión de Madrid Central entre en vigor?

El Ayuntamiento de Madrid está buscando soluciones sobre dos escenarios. El primero, que Madrid Central se suspenda a mediados de julio. Para ello el Gobierno municipal agilizará la tramitación de su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) que sustituirá a Madrid Central. De esta forma, la sentencia no tendría repercusión, dado que Madrid 360 ya anularía el plan vigente de Carmena. En un segundo escenario, el TSJ pide que se aplique la suspensión de Madrid Central antes de que el Pleno de Cibeles apruebe su nuevo plan medioambiental. Este sería el escenario que más trastocaría los planes municipales, pues no tendrían la ley hasta junio. Aun así, los técnicos estudian ya cómo seguir restringiendo la movilidad en la zona de bajas emisiones sin necesidad de tener una cobertura legal: o bien el actual Plan A- o Madrid Central- o la futura OMS.

¿En qué consiste la futura Ordenanza?

El área de Medio Ambiente y Movilidad ha avanzado tres patas importantes de su nueva ley. Primero, se implantará un SER de alta rotación. Es decir, que los vehículos podrán estacionar en la vía pública por un tiempo máximo inferior al establecido en la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Una segunda medida pasa por equipar a los comerciantes con los residentes en Centro para permitir a los profesionales acceder a la zona, circular y estacionar en superficie para poder ejercer su actividad. Por último, se irá restringiendo el acceso de los vehículos de forma progresiva. A partir del 1 de enero de 2020 quedará prohibido el estacionamiento a vehículos A en la zona SER, que coincide prácticamente con el interior de la almendra central, salvo para los residentes en su propio barrio. A partir del 1 de enero de 2022 quedará prohibido el acceso y circulación dentro de la M-30 a todos los vehículos A de los no residentes en la ciudad. A partir del 1 de enero de 2023 se incluirá la prohibición de la circulación para los vehículos A de no residentes en Madrid también en la M-30. A partir del 1 de enero de 2024 ningún vehículo A de fuera de Madrid podrá circular por todo el término municipal. Y a partir del 1 de enero de 2025 ningún vehículo A, residente o no en Madrid, podrá circular por la ciudad.