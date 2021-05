Los menores de 18 años estarán obligados a llevar casco en Madrid cuando monten en bicicletas o patinetes

Todos los menores de edad que circulen en bicicleta o en patinete por la ciudad de Madrid deberán hacerlo con casco, al igual que todos los ‘riders’ que repartan comida y mercancías en bicicletas y VMPs, tendrán que llevar casco homologado obligación.

¿Ves acertado que los menores de 18 tengan que llevar casco cuando monten en bici y patinetes en Madrid? Sí, es una medida acertada. Debería ser obligatorio para todos. No, en ciudad no es necesario. No tengo opinión.

Tal y como avanza 20minutos, esta será una de las principales novedades que constará en la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) que entrará en vigor este mismo verano, según los planes municipales. Este cambio en la norma afectará a los menores de entre 16 y 18 años, dado que hasta ahora la ley solo obliga a los menores de hasta 15 años al uso de este medio de protección. Entre los objetivos de la nueva OMS destaca "la protección del derecho fundamental a la vida y a la integridad física de las personas y de derecho constitucional a la salud de las personas".

De ahí que la mejora de la seguridad vial de la movilidad ciclista y en Vehículos de movilidad personal (VMP) pase por la exigencia del uso de casco por personas menores de dieciocho años. "Todo ello con el objeto de lograr la reducción de la siniestralidad vial, centrándose en los colectivos más vulnerables como los peatones y usuarios de los vehículos citados", dice la norma.

Una norma "desmesurada" a ojos del portavoz de Pedalibre, Iñaki Diaz de Etura. Para este representante de los ciclistas la obligatoriedad del casco "no está sustentada en ningún dato objetivo de accidentalidad". Sin embargo, desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante sostienen que el número de accidentes de tráfico con implicación de bicicletas se ha elevado en los últimos 10 años, desde los 340 de 2010 a los 921 de 2020. "El número de bicicletas que circulaba en 2010 era muy inferior al de 2020, cuestión que estaría ligada directamente con el incremento del número de accidentes. En 2010, por ejemplo, no existía BiciMAD. En 2020, se registraron 3,5 millones de usos de la bicicleta pública que no se contabilizaron en 2010".

"El objetivo es reducir la siniestralidad vial, centrándose en los colectivos más vulnerables como los peatones"

Otro de los argumentos que defiende Diaz de Etura contra el uso indiscriminado de este medio protector es que, en general, "disuade el uso de la bicicleta" y "aún es más grave si se amplía la edad en jóvenes y adolescentes, dado que están en en una edad crítica". Según explica el portavoz de Pedalibre, uno de los casos más conocidos por su fracaso "estrepitoso" de un servicio público de bibicleta es Australia, "uno de los pocos países del mundo donde el casco es obligatorio para todas las edades". Con este dato concluye que "seguro que ahora se usará menos Bicimad".

Los usuarios de patinetes también toman de ejemplo el caso ya mencionado. "El casco desincentiva el uso del transporte particular". Pese a ello, al presidente de la Asociación de Usuarios de Movilidad Personal (Auvmp) no le preocupa que los menores vayan con casco "es apropiado porque la cabeza de un menor es más delicada".

El Ayuntamiento, de nuevo, sostiene lo contario: el servicio municipal de bicis ha crecido "exponencialmente, sobre todo desde el año 2020". Y eso, precisamente "está ligado a la ampliación de BiciMad, que en 2020 se ha extendido como nunca antes, con 50 estaciones nuevas, y la disposición de 3.000 bicicletas en calle. A lo que hay que añadir otras 454 bicicletas de BiciMad Go". Además, el 19 de junio de 2020 se batieron récord de usos en la historia del sistema público de la bici, con 17.388 desplazamientos, acorde a los datos municipales.

El incremento de los usos también está unido al crecimiento de la infraestructura ciclista. Si se toma por referencia el año 2010 momento en el que había según el Informe del Estado de la Movilidad Ciudad de Madrid, 267 kilómetros destinados a la red ciclista. En el año 2020, la infraestructura ciclista sumaba más de 730 kilómetros. El 48% de esta red (337 km) corresponde a vías exclusivas para la circulación ciclista.