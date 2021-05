Quién es Ana Iris Simón, la escritora que cuestionó ante Sánchez las medidas para los pueblos del Plan España 2050

"Con 28 años he vivido tres EREs y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche ni hipoteca, porque no puedo. Así que si realmente quieren plantarle cara al reto demográfico apuesten por las familias".

Con frases como esta, el discurso de la periodista y escritora Ana Iris Simón delante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de 'Pueblos con futuro', un proyecto con 130 medidas para activar económica y socialmente las zonas rurales que forma parte del Plan España 2050, se ha hecho enormemente popular en las redes sociales.

"Está muy bien ayudar a empresas ecológicas y ponerle wifis al campo. Pero no habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos", recordó la escritora al jefe del Ejecutivo.

"Creo que cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda. Que los jóvenes de pueblo no nos veamos obligados a hacinarnos en grandes ciudades y se vacíen hasta las capitales de provincia pasa por revertir lo que nos trajo aquí", añadió.

De familia comunista y seguida por Santiago Abascal

Iris Simón, nacida en 1991 en Campo de Criptana (Ciudad Real), es conocida por ser la autora de 'Feria' (Círculo de Tiza), el libro donde relata su infancia en Ontígola (Toledo) que se ha convertido en una de los fenómenos literario del momento.

Pero antes que exitosa escritora ha sido periodista, trabajando en publicaciones digitales como Telva o la revista Vice. Actualmente está vinculada laboralmente al programa Playz, de Televisión Española, aunque con un contrato temporal, como ella misma ha desvelado. Su inestabilidad laboral y su deseo de ser madre la han llevado a dejar Madrid para instalarse en Aranjuez, donde vive con sus padres y va a tener su primer hijo el próximo mes de junio.

De familia con arraigo en el mundo rural y tradición comunista, sus opiniones y defensa de las tradiciones la han convertido en objeto de deseo de las tesis de la derecha. De hecho, en Twitter tiene como seguidor a Santiago Abascal, líder de Vox. "Creo que existe una derecha liberal en lo económico y conservadora en lo cultural, y una izquierda liberal en lo cultural y conservadora en lo económico, que nunca se encuentran, y sirvo de arma arrojadiza para los de un lado y los de otro", ha declarado en una entrevista en El País.

Preguntada por si es feminista, Iris Simón ha declarado que "creo en la igualdad entre el hombre y la mujer, pero también entre mujeres y mujeres y hombres y hombres, y entre clases sociales". Asimismo, se define como "antiliberal" y cree que en la actualidad "el eje izquierda-derecha no tiene razón de ser". "Solo hablamos de la dictadura social comunista o el auge del fascismo. Nos distraen con eso cuando lo que hay es mucha gente en paro, que no cobra los ERTE y no puede ni tener hijos", ha opinido.