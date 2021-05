Las frases en el Congreso en plena crisis con Marruecos: "Sea humilde", "no tiene plan", "es un caos", "haga las maletas"...

La sesión de control en el Congreso de este miércoles ha centrado buena parte de las intervenciones en la crisis migratoria que se vive en Ceuta desde hace dos días. En ese sentido, Casado y Sánchez han cruzado varias acusaciones, donde el presidente del Gobierno ha espetado a Casado que actúa deslealmente.

Durante la primera intervención formulada por el partido de la oposición, Pablo Casado ha comenzado señalando que "Ceuta lleva 600 años siendo española y nuestros compatriotas allí no merecen esto", que ha añadido que "el caos de su Gobierno es nuestra mayor debilidad". "Le queda grande el Gobierno", ha asegurado Casado, que ha finalizado la intervención pidiendo a Sánchez que "sea humilde y se deje ayudar" y afirmando que "hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros".

En su respuesta a Casado, el presidente del Gobierno ha dicho que no le ha quedado claro si apoya o no al Gobierno de España y que "usted no tiene un plan 'B', un plan 'C', 'D'... Ni siquiera tiene un plan 'A'. Solo tiene un único objetivo, utilizar cualquier calamidad para tratar de derribar al Ejecutivo". Además, Sánchez ha acusado a casado de ser una oposición que "no solo es desleal con el Gobierno, sino también con los intereses generales del conjunto de la ciudadanía española".

Como repuesta a la supuesta deslealtad de la oposición, Casado ha respondido que "la deslealtad en política exterior es usted. Tiene que reaccionar y defender a España".

Otra parlamentaria que ha recriminado la política exterior al Gobierno ha sido Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, que ha asegurado que "hay un responsable, que es Marruecos, y debemos estar juntos como país", pero que "para conseguir esa unidad, ustedes tienen que corregir sus errores".

En el mismo sentido crítico se ha expresado Iván Espinosa de los Monteros, parlamentario de Vox, que ha dicho que "España tiene un Gobierno que, por desgracia, se hunde. Es evidente dentro y fuera de nuestras fronteras". Espinosa de los Monteros afirma que "este Gobierno no muestra la contundencia necesaria para defender nuestras fronteras" y ha cuestionado la "credibilidad" del Ejecutivo. "Váyanse cuanto antes, déjense de hacerse daño a sí mismos y, sobre todo, dejen de hacer daño a España", finaliza su intervención.

"Ustedes cuestionan la democracia, ojalá las políticas de este gobierno, sino cualquier gobierno que no sean lo que ustedes quieren. Han traído a esta cámara la ilegalización de partidos. Ustedes tienen un problema con la democracia", ha respondido la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a una pregunta del portavoz de Vox en el Congreso. Iván Espinosa de los Monteros. Rifirrafe entre Carmen Calvo e Iván Espinosa de los Monteros (CONGRESO).

Sobre estas cuestiones ha respondido la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha recordado a Vox que la credibilidad es la que le han dado las urnas. "Ustedes cuestionan la democracia", ha dicho Calvo, que les pide que se acostumbren a un Gobierno al que le quedan dos años de proteger a España en las frontera y en la salud "en lo que verdaderamente es Es-pa-ña".

Fuera de las cuestiones relativas a la crisis en Ceuta, el portavoz popular, Teodoro García Egea, ha preguntado a la ministra Yolanda Díaz por qué vetan el plan B del PP y ha añadido que "vayan haciendo las maletas, el suyo es un gobierno en descomposición".