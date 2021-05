La crisis de Ceuta y el choque diplomático con Marruecos tampoco sirven para que Gobierno y oposición vayan a una en el Congreso. La sesión de control en la Cámara Baja de este miércoles fue escenario de una nueva disputa entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, después de que el segundo acusara al presidente de ser el culpable de la crisis con Marruecos y asegurase que le queda "grande" su puesto. Sánchez denunció que el líder del PP le hubiera prometido apoyo y apenas un día después le critique, y le acusó de "deslealtad" frente al "desafío" de Marruecos a España.

Para Casado, el desencuentro diplomático con Rabat es la "crónica de una crisis anunciada" y el máximo culpable es el Gobierno. Y no solo por haber ofendido a Marruecos por haber dado tratamiento médico en Logroño al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, sino por toda una política exterior llena de "errores" con el país vecino. Para España, sostuvo Casado, "su Gobierno es nuestra mayor debilidad", y por eso Sánchez debería tener "humildad" y dejarse "ayudar" por el PP.

Esos errores, para el líder del PP, comenzaron cuando Sánchez rompió la tradición de iniciar en Marruecos su agenda exterior como presidente. Pero, además, Casado citó entre ellos la supuesta falta de reacción del Gobierno a la ocupación de aguas de Canarias y al reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental declarada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Las palabras del líder de la oposición llegaron apenas 24 horas después de que, durante una conversación telefónica, Casado prometiese lealtad a Sánchez ante el pulso de Marruecos. Y, por ello, Sánchez criticó el tono del presidente del PP. "No me queda claro: ¿apoya al Gobierno o no? Porque por la mañana en una conversación privada me dice una cosa y luego otra", denunció el presidente del Gobierno, que exigió a Casado que abandone su actitud "desleal" no solo con el Ejecutivo, sino "con el Estado".

"Queremos saber de qué lado está la oposición, si del interés general o de los intereses partidistas", espetó Sánchez al líder del PP. Porque, a su juicio, el comportamiento de los populares en la crisis de Ceuta demuestra que, una vez más, el PP está intentando utilizar una "calamidad" como el choque diplomático con Marruecos "para tratar de derribar al Gobierno de España". "Y no lo van a conseguir", le advirtió Sánchez a Casado.

Más información en breve.