Andalucía comienza a vacunar a la población general de 55 a 65 años

"Vacuna que tengamos, vacuna que ponemos, porque la mejor vacuna de todas es la ya puesta". Así lo aseguró este lunes el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, quien anunció que la comunidad ya ha comenzado a administrar el preparado contra la Covid-19 a la población general considerada no esencial.

Los primeros en este grupo serán los andaluces de entre 55 y 65 años, a los que se inoculará la dosis de AstraZeneca, después de que el Ministerio de Sanidad retomara la vacunación con este suero la pasada semana y autorizara su administración a los mayores de 55.

La Junta, al igual que con otros grupos, ha comenzado de mayor a menor edad, siendo por tanto los primeros en ser citados aquellos que han nacido en 1956, es decir, quienes han cumplido 65 este año. Las primeras vacunas se han puesto en Almería capital –en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo–, en Almonte (Huelva) y en Ronda (Málaga). En el resto de provincias y de localidades se comenzará a citar a este colectivo una vez que finalice la vacunación a los trabajadores esenciales (docentes, cuerpos de seguridad, penitenciarías y Protección Civil), que "están casi terminados", afirmó Aguirre.

El calendario

"Si el flujo de vacunas es el correcto", la Junta confía en que el 10 de abril estén vacunados todos los mayores de 80 años, al menos con una dosis. En estos momentos, el 67,1% han recibido ya una inyección y el 47,5% está inmunizado. Después, Salud pretende llamar del 10 al 15 de abril "a todo el personal de alto riesgo, paciente de hemodiálisis, oncológicos en tratamiento, trasplantados, personas con Síndrome de Down por encima de 40 años e inmunodeprimidos". Se trata, explicó el consejero, de grupos "no muy numerosos", pero que "sería muy sensible que fueran afectados por el coronavirus".

Ya posteriormente, a partir del 15 de abril, comenzaría la citación del grupo de entre 70 y 79 años, empezando por estos últimos, a los que también se les administrará, como a los mayores de 80 años, las vacunas de Pfizer y Moderna.

Pero para que este calendario se pueda cumplir, insistió Aguirre, Andalucía necesita más vacunas de las que llegan actualmente a la comunidad, que ni siquiera son las "planificadas", aseguró. Por ello, su departamento ha decidido "poner en circulación el fondo de maniobra de 27.000 vacunas de Pfizer" que Salud mantenía guardado como reserva para asegurar las segundas dosis. Una reserva, dijo el consejero, que ya no se va a guardar.

Esta semana se prevé que lleguen a la comunidad andaluza 176.250 vacunas, de las que 20.000 son de AstraZeneca, 99.450 de Pfizer y 56.800 de Moderna. "Son muy pocas", incidió Aguirre, quien aseguró que de mantenerse estos datos "sería imposible llegar a una cifra de inmunización con cierta tranquilidad para finales de junio o primeros de julio".

Actualmente, según los datos oficiales de la Consejería de Salud, la cifra de vacunas administradas en Andalucía asciende a 1.378.743, el 93,6% de las recibidas por parte del Ministerio de Sanidad, con 502.536 personas inmunizadas –el 5,8% de la población– y 373.671 que han recibido una sola dosis. Con estas cifras sobre la mesa, volvió a insistir Aguirre, "queda muchísimo camino por recorrer".

"Caos" y "falta de transparencia"

La organización de consumidores Facua alertó este lunes de un "absoluto caos y una gravísima falta de transparencia" en los criterios de citación de la Junta para vacunar dentro de cada uno de los grupos. El orden a la hora de llamar es de mayor a menor edad, pero la organización denuncia que hay usuarios de mayor edad que aún no han sido llamados frente a otros más jóvenes dentro del mismo grupo 5 y sus subgrupos.