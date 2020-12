Qué prueba hacerme antes de Navidad para poder reunirme con familiares y allegados: ¿qué test es el más fiable?

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y tras conocer las medidas para contener la expansión de la Covid-19 durante las fiestas que Gobierno y Autonomías consensuaron la pasada semana —permitirán, si cada autonomía no aplica restricciones, los desplazamientos entre comunidades para reunirse con familiares y allegados—, muchas personas se preguntan ahora si realizarse una prueba diagnóstica de SARS-CoV-2 es una vía que posibilita comer bajo techo con tranquilidad con personas no convivientes.

Dejando claro en primer lugar que los expertos en Salud Pública recomiendan este año restringir al máximo los contactos —"cuantas menos personas, mejor, y cuantos menos núcleos familiares, mejor"— y priorizar los encuentros al aire libre, para quienes no se resistan a compartir mesa en las señaladas fechas con sus seres queridos, realizarse un test de Covid "puede reducir muchísimo el riesgo de contagio, aunque no es una garantía absoluta de que no se va a producir", expone el doctor Juan A. Pineda, profesor asociado de Medicina y especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Valme, que deja claro que la primera opción es "pasar una Navidad sin contacto con un familiar que arriesgarse a perderlo para siempre".

Dicho esto, si optamos por la opción del test, ¿cuál elegimos? En el mercado de la sanidad privada se ofrecen principalmente tres tipos: los test de antígenos, a un precio aproximadamente de 30-40 euros; los test serológicos de anticuerpos, que rondan desde los 50 hasta los 100 euros; y la PCR, que cuesta entre 100 y 150 euros aproximadamente.

PCR, la más fiable



La bióloga del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del Centro de Investigaciones Científicas (CIB-CSIC), Luisa María Botella, que trabaja en un test rápido de saliva cuya comercialización está prevista a partir de enero de 2021, explica que la primera opción es la PCR, pues es la prueba de "mayor sensibilidad" y la que indica si en el momento de la prueba se está infectado por el virus SARS-CoV-2.

La PCR tiene dos pegas: que es la más cara y que es "una foto fija"



"La PCR amplifica, es como una fotocopiadora del material genético del virus", apunta Botella para explicar por qué es la más fiable y sensible para detectar una infección activa de Covid-19. Si bien tiene dos pegas: la primera es que es la más cara, y la segunda, que es "una foto fija". El resultado puede cambiar en cualquier momento posterior a la realización de la prueba si el paciente se expone a una situación de riesgo y podría darse el caso de llegar contagiado a una reunión navideña.

Test serológicos, para saber si se ha pasado la infección



En cuanto a los test serológicos, estos indican si se ha pasado la enfermedad y si se poseen ya anticuerpos IgM (que indican una infección reciente pero no necesariamente activa) o IgG (que indican que la infección ya se superó y los anticuerpos se han generado hace más tiempo), pero no detectan si el paciente es contagioso en el momento de la prueba.

Este prueba, según indican desde Sanitas, está pensada para las personas que quieran conocer si han pasado o no el virus y si han generado inmunidad.

La combinación de PCR y test serológico, añade Botella, "sería lo más completo, pero depende de la economía de cada uno".

Test de antígenos, los menos sensibles en asintomáticos



Sobre los test de antígenos, Botella advierte de que "el problema es que son los menos sensibles. Tienes que tener bastante carga viral para dar positivo, puedes estar contagiado pero dar negativo por no tener suficiente carga viral", que es lo que ocurre con los asintomáticos.

Con ella coincide Ester Márquez Algaba, médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, que reconoce que el test de antígenos es "rápido" y "barato", pero "solo detecta casos positivos durante los primeros días de síntomas", por lo que no es suficientemente fiable en personas asintomáticas (que será el caso de quien quiera juntarse con sus familiares, pues toda persona sintomática debe quedarse en su casa y contactar con las autoridades sanitarias).

¿Con cuánta antelación realizarse el test?



La bióloga del CSIC recomienda contactar previamente con el laboratorio para saber el tiempo que tardan en tener los resultados. "Habría que ajustar la fecha del test al máximo para tener los resultados lo más cerca posible o incluso el mismo día del viaje", apunta.

Botella recalca que no hay que viajar antes de conocer el resultado de la prueba y aconseja reducir al máximo los nuevos contactos desde el momento en el que conocemos el resultado hasta que viajamos para reencontrarnos con los 'allegados'.

Un 27% de aumento



Desde Sanitas aseguran a 20minutos que "en las últimas fechas el número de test realizados se mantiene estable —la media diaria en el último mes es de 2.000 test de antígenos, 800 PCR y 165 test serológicos—, pero sí estamos notando un incremento del 27% en el número de solicitudes de información relativa a la cobertura y uso de los diferentes tipos de test y en particular sobre el test de antígenos".

Desde la aseguradora subrayan que "la prescripción y por tanto, el correcto uso de cada tipo de test, debe responder siempre a las necesidades clínicas e idoneidad de uso en cada caso, valoradas por personal médico cualificado".

Por ello, continúan, "este tipo de pruebas tienen que estar realizadas siempre y cuando se cumplan con los criterios especificados para cada una de ellas, hacerlas por nuestra cuenta y sin tener en cuenta este criterio puede provocar una falsa confianza entre los ciudadanos".

Hacerse la prueba no equivale a relajación



"Hay que tener claro que ninguna prueba excluye ser positivo con un 100% de seguridad. En segundo lugar, ser negativo un día no quiere decir que al día siguiente o a los dos días no se pueda ser positivo. Aquellos que se lo hagan y sean negativos deben seguir manteniendo todas las medidas de seguridad (mascarilla, distancia, higiene de manos). Lo ideal es reducir los contactos al máximo y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias". Así de tajante se ha manifestado al respecto la doctora Imma Caballé, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.

Caballé, que responde a 20minutos junto a Ana Blanco, especialista en Microbiología Clínica del Catlab, insiste en que "el objetivo de hacerse la prueba debe ser localizar positivos para evitar que acudan a los encuentros familiares", por lo que cuanto más cerca del evento se realice, más probable es evitar que una persona positiva acuda a una reunión familiar, pero subraya que "las personas que se realicen la prueba y sean negativas deben evitar caer en una sensación de falsa seguridad".

"Puedes hacerte una PCR el día 23 de diciembre por la mañana y ser negativo, pero contagiarte a lo largo de esa misma tarde o bien estar ya contagiado en una fase tan temprana que aún no se pueda detectar. En ese caso, acudirías a la cena del 24 o la comida del 25 siendo contagioso a pesar de haber tenido una prueba previa negativa. Es necesaria mucha prudencia, no existe ninguna otra fórmula. Estas fiestas serán diferentes y tenemos que asumirlo", zanja.