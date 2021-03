Rajoy y Aznar niegan haber cobrado sobresueldos y la caja b del PP: "Es absolutamente falso"

José María Aznar, presidente del Gobierno entre los años 1996 y 2004, y Mariano Rajoy, jefe del Ejecutivo entre los años 2011 y 2018, han tenido diversas diferencias en los últimos años. Pese a presidir ambos durante años el PP, han mantenido opiniones encontradas respecto a varios asuntos importantes. Sin embargo, hoy ambos han vuelto a coincidir: ni cobraron sobresueldos cuando estaban al frente del partido y del Gobierno, ni conocieron la caja b del PP, ni se ocupaban de los asuntos económicos de la formación. Al menos así lo han asegurado este miércoles los dos al juez de la Audiencia Nacional José Antonio de la Mora, que juzga la causa sobre la contabilidad irregular de la formación conservadora y si se pagó con dinero negro la reforma de la madrileña sede del PP, situada en la calle Génova.

La declaración de dos de los últimos presidentes del Gobierno era el plato fuerte de esta causa, que lleva años investigándose. Ayer fue el turno de los responsables de las antigua cúpula del PP. Declararon Francisco Álvarez Cascos, secretario general de la formación entre 1989 y 1999; Javier Arenas, homólogo de Cascos entre 1999 y 2003; y María Dolores de Cospedal, que ocupó la máxima responsabilidad orgánica entre 2008 y 2018. Como ellos, Aznar y Rajoy lo negaron todo. Hasta la existencia de una caja b, pese a que la sentencia judicial de la trama Gürtel acreditaba su posible existencia.

El primero en declarar fue Aznar, que ataviado con una mascarilla no escondió su malestar por haber sido llamado a la causa por las acusaciones particulares, a quienes acusó de estar politizadas por representar a diputados del PSOE o, incluso, a Carlos Puigdemont. “No he recibido ningún complemento de sueldo, jamás he recibido ningún sobresueldo”, dijo en tono desafiante. El expresidente ya declaró sobre la caja b en la comisión de investigación que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados y ha querido hoy ratificarse a sí mismo: “Le agradezco que lea mi intervención en el Congreso, no tengo nada que corregir. Me puede preguntar 30 veces lo mismo porque la respuesta va a ser la misma; ni conocía esos papeles ni tengo fundamento sobre su justificación”.

Asimismo, ha insistido en varias ocasiones en que la única contabilidad del PP que ha conocido en sus años al frente de la formación, de la que ha dicho sentirse "orgulloso", al igual que de sus exministros, "es la oficial, la que se remite al Tribunal de Cuentas". En este sentido, Rajoy también ha negado esa contabilidad b. "Es absolutamente falso", ha repetido en varias ocasiones.

Eso sí, mientras que Aznar se ha mostrado duro contra las acusaciones particulares, Rajoy lo ha hecho contra Luis Bárcenas, el extesorero del PP. Además de negar que tuviesen buena relación (pese a los mensajes de "Luis, sé fuerte" que le envió cuando El País publicó los papeles de Bárcenas), ha tildado de "delirantes" sus palabras. Y es que, Rajoy ha sido el blanco de todas las acusaciones de Bárcenas desde que decidió colaborar con la Justicia. En las últimas semanas, le ha señalado como el urdidor de la operación Kitchen, una supuesta trama parapolicial que se montó con fondos reservados del Ministerio del Interior para espiar al extesorero y robarle información sensible”; y también como el responsable de destruir lo que él llama “los papeles del PP”.

Rajoy ha aclarado que es “metafísicamente imposible” que él los destruyera porque, ha dicho, los conoció en 2013, cuando los publicó por primera vez el diario El País. En estos años sobre los mismos ha llegado a decir que “todo es falso, salvo alguna cosa”, una afirmación sobre la que le han preguntado. Y es que, hay exdiputados como Jaime del Burgo o Pío García Escudero que sí han reconocido los asientos contables referidos a ellos. ”No voy a poner en solfa las afirmaciones de personas que dicen que son verdaderos, pero hay un 95% de personas que han dicho que son falsos”, ha remachado.

Asimismo, también le han preguntado sobre el escrito de confesión que Luis Bárcenas entregó a la Fiscalía Anticorrupción, en el que afirmó que le entregó 50.000 euros de la caja b al propio Rajoy y a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. “Es absolutamente falso”, ha insistido.