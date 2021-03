La inesperada pregunta a Aznar: "¿Por qué lleva la mascarilla si está solo?"

La declaración del expresidente del Gobierno José María Aznar como testigo en el juicio sobre la supuesta caja B del PP en la Audiencia Nacional ha suscitado este miércoles una inesperada polémica. Varios abogados de la acusación han cuestionado el uso de la mascarilla por parte del antiguo jefe del Ejecutivo durante el interrogatorio, al encontrarse en su domicilio.

Ha sido el letrado Gonzalo Boye quien ha preguntado a Aznar el motivo por el que llevaba la mascarilla si se encontraba solo en su vivienda, a lo que el expresidente ha respondido que lo hacía en cumplimiento de "las indicaciones de las autoridades".

"A efectos de claridad, ¿está usted solo en esa sala?", ha preguntado el abogado como primera cuestión. Ante la contestación afirmativa del exdirigente popular, Boye ha continuado: "¿Por qué lleva una mascarilla si está solo?".

Aznar ha asegurado que lo hacía para cumplir con las indicaciones contra la COVID de los expertos: "Porque yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Igual que recomiendan no viajar, tener cuidado al salir de casa, mantener una distancia, también recomiendan llevar mascarilla y yo soy respetuoso con las indicaciones de las autoridades".

No obstante, el abogado ha continuado insistiendo y ha preguntado al exlíder del PP si se encontraba "en casa o en su despacho", lo que ha llevado al presidente del tribunal a intervenir. "Perdone, señor Boye, déjelo ya ahí…", ha pedido.

A continuación, el letrado de Izquierda Unida ha ahondado en la cuestión de la mascarilla y ha presentado una protesta, al considerar que su uso "no era necesario". "Lo que está haciendo es jactarse de este tribunal", ha asegurado, y ha defendido que sin ella es posible ver mejor la gesticulación del testigo, el movimiento de sus pies y su cara.

Ya durante el interrogatorio al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el abogado de Izquierda Unida le ha agradecido que declarase a rostro descubierto. "Le agradezco que comparezca sin mascarilla, para poder verle; al fin y al cabo, que dé la cara. Es bueno para poder tener un mejor conocimiento de los hechos", ha dicho.

Sin embargo, Aznar no ha sido el primer testigo que declara con la mascarilla puesta desde su domicilio, ya que han sido varios los que han optado por utilizarla en sus interrogatorios.

Boye, abogado de Puigdemont

No obstante, antes de que Boye comenzase su interrogatorio, el que fue jefe del Gobierno entre 1996 y 2004 no ha querido dejar pasar la oportunidad de preguntarle si él era el abogado de Carles Puigdemont, lo que le ha valido una reprimenda del presidente del tribunal. "Esas cuestiones aquí no interesan en absoluto, así que cíñase a las preguntas que se le hagan. No hace falta que usted haga esos comentarios", ha pedido.

Gonzalo Boye es el abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, cuya casa fue registrada en el marco de una operación de blanqueo de capitales. No obstante, el letrado niega su participación en los hechos.

Nacido en Chile, lleva ejerciendo la profesión de abogado desde 2002, cuando salió de prisión, donde estuvo seis años por haber colaborado con la banda terrorista ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla. Boye siempre defendió su inocencia en este delito.