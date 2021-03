Iglesias sitúa a Isa Serra y al exJemad Julio Rodríguez en puestos de salida de su lista en Madrid

La actual portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, y el exJemad y actual jefe de gabinete de Pablo Iglesias, Julio Rodríguez, irán en los primeros puestos de la lista morada para las elecciones de la Comunidad de Madrid. Ambos han sido incluidos por Iglesias en su lista para las primarias de Podemos, que se celebrarán el viernes y el sábado y cuyos resultados se anunciarán el domingo.

No hay prácticamente ninguna duda de que la lista de Iglesias se impondrá en esas primarias, a las que solo se ha presentado una candidatura rival sin ningún nombre conocido. En ella, Serra va en el número dos, justo después del candidato, mientras Rodríguez ocupa el puesto número ocho. El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, es el tercero de la lista, mientras la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, ocupa el cuarto lugar. Lilith Verstrynge, asesora de Iglesias en la Vicepresidencia, irá en el puesto número nueve.

En los primeros puestos de la lista también están todos los actuales diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid: Carolina Alonso, Tito Morano, Paloma García Villa y Javier Cañadas. A las primarias no se presenta la abogada y activista de la PAH y por el derecho a la vivienda Alejandra Jacinto, cuyo fichaje fue anunciado este martes. Al tratarse de un fichaje externo -Jacinto ni siquiera está afiliada a Podemos-, Iglesias le reservará un puesto en la lista final, aunque el partido aún no confirma cuál será, si bien no será el número dos.

Los puestos de Serra, Rodríguez y el resto de candidatos no son los que tendrán definitivamente en la lista de Unidas Podemos para las elecciones. Una vez terminen las primarias de Podemos, los morados tendrán que negociar con IU cuántos puestos de salida corresponderán a la federación que lidera Alberto Garzón, que se encuentra en su propio proceso de primarias. Y, además, la inclusión de Jacinto podría rebajar el puesto en la candidatura de algún otro dirigente.