Cierre de campaña en Cataluña con tres candidatos a la cabeza y más pendiente que nunca de los pactos postelectorales

La campaña electoral catalana finaliza este viernes con la mirada puesta en los tres candidatos (del total de 9 que optan a presidir la Generalitat) que despuntan en las encuestas por encima del resto a la hora de tener posibilidades de ganar los comicios del próximo domingo: Salvador Illa (PSC), Pere Aragonès (ERC) y Laura Borràs (JxCat). El presidenciable socialista ha sido el protagonista de la polémica de las últimas jornadas de campaña porsu negativa a someterse a una prueba PCR de detección del coronavirus antes de participar en el debate electoral del pasado martes en TV3.

La justificación de Illa, que afirmó que no se realizó el test porque "las pruebas PCR no se hacen por capricho", y porque no tocaba hacerlo, ha levantado suspicacias en las filas del PP y de Ciudadanos, que han dejado entrever que esta decisión podría responder al hecho de que Illa ya estuviera vacunado de coronavirus. El candidato del PSC ha zanjado este mismo jueves la controversia, a 24 horas de que acabe la campaña: "Yo no me he vacunado y eso lo sabe toda España". El Ministerio de Sanidad ha negado en rotundo que el exministro se haya vacunado.

Sin embargo, el candidato socialista ha seguido en foco mediático en las últimas horas tras conocerse que las formaciones soberanistas JxCat, ERC, CUP, PDECAT y Primàries se han comprometido por escrito a no pactar con los socialistastras las elecciones del domingo.

"Sea cual sea la correlación de fuerzas surgida de las urnas, en ningún caso se pactará la formación de gobierno con el PSC", indica el documento, que contiene la firma de Laura Borràs (JxCat), Sergi Sabrià (ERC, en lugar de Aragonès), Dolores Sabater (CUP) , Ángeles Chacón (PDECAT) y Laura Ormella (Primàries). Illa también ha opinado este jueves sobre este cordón sanitario calificando este pacto de "la foto de Colón del independentismo".

"No tengo ningún problema en firmar personalmente este acuerdo que nos ha hecho llegar un colectivo de ciudadanos", ha afirmado este jueves Aragonès en un mítin, en el que también se ha mostrado sorprendido por el hecho de que Borràs (JxCat) haya cuestionado que no fuese él quién lo suscribió el pasado miércoles sino el líder de ERC en el Parlament y jefe de campaña, Sergi Sabrià.

@Esquerra_ERC han signat el document on les seves formacions es comprometen a, "Sigui quina sigui la correlació de forces sorgida de les urnes, en cap cas es pactarà la formació de govern amb el PSC"



Aquest #14F que ningú es quedi a casa. Tothom a votar #Independència //*// pic.twitter.com/PJbX89JiLV — Catalans Per la Independència (@CATxIND) February 10, 2021

No obstante, la "alta tensión" en esta campaña irrumpió el pasado fin de semana, cuando se produjeron diversos altercados, con intervención policial y detenciones incluidas, en medio de actos organizados por Vox. Los choques entre partidarios y detractores de la formación del candidato Ignacio Garriga se registraron el sábado en Vic (Barcelona), el domingo en Salt (Girona) y el lunes en Barcelona ciudad.Vox podría conseguir representación en el hemiciclo catalán por primera vez.

Mucha presencia de los líderes nacionales

El líder nacional de la formación, Santiago Abascal, ha apoyado los actos de campaña de Garriga. Esa ha sido otra de las características diferenciales de esta carrera a la Generalitat marcada por la pandemia: la presencia de los líderes de las formaciones nacionales en los principales actos organizados en Cataluña.

Este apoyo expreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los líderes del PP (Pablo Casado) y de Ciudadanos (Inés Arrimadas) sobre el terreno indican la importancia de estos comicios para la política nacional y los pactos que puedan derivarse una vez celebrado el 14-F, que podrían replicar coaliciones preexistentes como la que preside la Moncloa (PSOE-Podemos) o la que apuntala el gobierno de Comuns y PSC en el Ayuntamiento de Barcelona (con el apoyo de ERC en cuestiones tan fundamentales como los presupuestos municipales para 2021).

Tensiones entre ERC y Junts

Junts per Catalunya (JxCat), el partido del expresident de la Generalitat huido a Bélgica, Carles Puigdemont, ha centrado gran parte de su campaña en atacar frontalmente a ERC reprochándole su predisposición a formar un tripartito de izquierdas con PSC y En Comú Podem en la Generalitat. La número dos de la lista de Jxcat y candidata a presidenta, Laura Borràs, ha acusado directamente a los republicanos de hacer "teatro del malo" con los socialistas a la hora de conformar un Govern de izquierdas entre soberanistas y constitucionalistas.

Las siguientes palabras de Borràs: “Los últimos presidentes de la Generalitat han sido todos inhabilitados y tenemos a un vicepresidente en prisión (el republicano Oriol Junqueras) condenado por corrupción”, han levantado verdaderas ampollas en las filas de ERC, capitaneadas por el vicepresident en funciones, Pere Aragonès. Este había manifestado al inicio de la campaña, en referencia a las presuntas irregularidades por las que la candidata de Junts está siendo investigada: "Si finalmente se confirma, evidentemente será un caso de corrupción, pero no haré de juez".

Puigdemont se ha sumado desde Junts a los ataques a un supuesto tripartito de izquierdas: “Si la mayoría (del Parlament) quiere hacer la república española o ser la muleta del Gobierno de PSOE y Podemos, para facilitarle las cosas, ahí no estaremos, que quede claro”, ha añadido, avivando el rifirrafe entre las fuerzas independentistas.

El expresident huido ha tenido mucha presencia telemática en esta campaña y ha apelado insistentemente a la movilización del electorado soberanista para imponerse en las urnas "a los gestores del 155 y los que siempre dicen que los catalanes deben portarse bien porque sino habrá otro 155, no habrá indultos y los presos no podrán salir de la prisión".

Los presos del 'procés' irrumpen en la campaña

Los presos del procés que cumplen penas en diferentes prisiones catalanas han jugado un papel destacado en esta campaña al poder participar en ella presencialmente tras haber obtenido el tercer grado penitenciario desde Presons de la Generalitat y el departament de Justícia.

Salieron en régimen de semilibertad el primer día de campaña. Oriol Junqueras, líder de ERC, irrumpió en un acto en Badalona al lado de Raül Romeva. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa también han tenido un rol activo en los mítines de ERC, participando en el celebrado en Reus (Tarragona).

Los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull (JxCat) han dado igualmente su apoyo en persona a Borràs, y Jordi Sànchez (expresidente de la ANC y secretario general de JxCat), ha hecho lo propio en un acto en Barcelona.