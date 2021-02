Laura Borràs: "Somos la garantía de un Govern independentista contra cualquier tripartito nefasto para Cataluña"

Laura Borràs es la presidenciable de cara a las elecciones del próximo domingo por JxCat, la formación más radical a la hora de optar por la desobediencia al Gobierno para llegar a la república catalana. Defiende que el mandato que surgió del 1-O está plenamente vigente, repetiría una declaración unilateral de independencia (DUI) y no considera imprescindible para ello otro referéndum.

La encuesta electoral del CEO vaticina que ERC ganaría con una mínima ventaja sobre JxCat. La del CIS apunta como vencedor al PSC y deja a JxCat en tercer lugar. La de 20minutos.es señala que JxCat ganaría en escaños y ERC en votos. ¿Tienen esperanzas de ganar?

En los sondeos hemos tenido siempre mal pronóstico. Las mejores encuestas han sido los resultados electorales. Ahora que hay algunas como la vuestra que nos sitúan como ganadores, lo cogemos con mucha ilusión y optimismo, pero también con mucha prudencia y humildad. Sobre la encuesta del CIS, siempre hacen vestidos a medida del candidato socialista, lo que ya tuve ocasión de decirle al señor Tezanos en el Congreso de los Diputados. En este sentido, tiene la credibilidad que tiene.

¿Temen un posible triunfo del PSC? ¿Y un posible tripartito de PSC, ERC y comunes?

Esta es una posibilidad real y hemos sido muy claros diciendo que somos la garantía de un Govern independentista, que nos permita avanzar, no con partidos del 155 que son palos en las ruedas. JxCat es la única opción que puede impedir que este tripartito se haga y traiga la gestión lamentable para Cataluña que ha representado el gobierno de socialistas y comunes con el apoyo desde fuera de fuerzas independentistas. Somos la garantía de un Govern independentista contra cualquier tripartito nefasto para Cataluña.

¿Pactarían con ERC pese a las desavenencias que han tenido con ellos en esta legislatura?

Trabajamos para tener la máxima fuerza y para poder ganar con la máxima amplitud, porque es lo que luego nos permitirá sacar adelante políticas, pero pactaríamos con las fuerzas independentistas que tengan representación parlamentaria después del 14-F. Yo creo que tenemos que aprender de todos los errores que hemos cometido. Y uno de ellos ha sido no haber dispuesto de un Govern fuerte y cohesionado, de país, donde no haya estas discrepancias de partidos. Porque todos los que nos llamamos independentistas queremos poder dejar de serlo y ser independientes, porque es lo positivo para el país.

"La dependencia del Estado nos condena a estar en una autonomía en la UCI"

Dijeron que activarían la DUI si los partidos independentistas obtienen más del 50% de los votos en las elecciones. Luego añadieron la posibilidad de un referéndum antes. ¿En qué queda su propuesta?

Todo ha quedado igual. Está en nuestro programa. Si hay más del 50% de los votos, si hay más del 50% de los escaños, comencemos yendo a una ratificación de la DUI en el Parlament con una propuesta de resolución de todos los diputados independentistas para poner rumbo claro hacia la independencia. El último punto es su activación, y mientras tanto, están todas las vías abiertas. La de la negociación con el Estado sería la más fácil si antes de ser español fuera demócrata, la de escoger un referéndum acordado, vinculante, donde se dé salida a consensos de más del 80% de los catalanes a la hora de decir que la gente debe tener capacidad de decidir sobre su futuro. Pero como en el Estado español la vía democrática no está y no se la espera, nosotros no podemos pararnos porque ellos quieran convertir en imposible lo que tiene que ser posible. Por lo tanto, lo que queremos es juntamente con los actores sociales, la sociedad civil organizada, los ayuntamientos, todo el mundo local, todas las instituciones alineadas y el Consejo de la República, estar en disposición de declarar la independencia. Sin límites temporales, porque lo que es importante es que cuando esto se produzca lo hagamos para ser capaces de sostenerlo. De todas formas, esta es nuestra manera. Aceptamos cualquier sugerencia, comentario o sobre todo, propuesta.

¿Por qué consideran necesario ratificar la DUI ya en la primera sesión del Parlament de la nueva investidura?

Porque venimos de una legislatura en la que ha habido una mayoría absoluta independentista pero no hemos avanzado hacia la independencia. El Parlament ha estado secuestrado por la represión española. Empezamos sin poder investir a un presidente y finalmente fue investido Torra, pero lo han acabado inhabilitando. Le quitaron su acta de diputado desde el Parlament de Cataluña por la presión de la justicia española, de la injusticia española. Ratificar en el primer pleno del Parlament que el camino es avanzar hacia la activación de la declaración de independencia es redoblar públicamente un compromiso, el de las urnas, que en la anterior legislatura no fue suficiente. Yo entiendo que los partidos independentistas no deben tener ningún problema en validar esta confianza desde dentro del Parlament.

Borràs asegura que solo pactará con independentistas. MIQUEL TAVERNA

Si se hiciera un referéndum, ¿qué tanto por ciento de votos darían por válido para declarar la independencia?

Si estuviéramos en un país normal, 50 más 1. La democracia no admite las matemáticas especulativas. Desde el partido socialista, el señor Miquel Iceta ha dicho: "No hay bastante con un 51%, no hay bastante con un 60%, no hay bastante con un 70%". Bueno, ¿Y cuándo hay suficiente? ¿Un demócrata puede presentarse en cualquier otro país del mundo y decir: Esto que aprobáis, no hay suficiente con que sea con el 50 más1? Le dirían: ¿Perdone? La democracia no es subjetiva en función de lo que le interese más a unos o a otros. Nosotros damos toda la legitimidad a las urnas, siempre. ¿Por qué se trata de imponer? ¿Hay unos votos que valen más que otros? Es una pregunta que deberían responder los que piensan que sí, que hay quienes tienen más derecho a poder mantener sus posiciones que el resto de votantes.

¿Y no les preocupa que esté Cataluña muy dividida si se declara la independencia con casi la mitad de la población en desacuerdo?

¿Y la otra mitad? ¿Por qué siempre nos ponemos en la otra posición? ¿Hay unos ciudadanos que tienen más derechos que otros? Es que decir esto es muy fuerte. ¿Es que hay una parte que nunca tiene nada que decir, ni tan solo si sale ganadora en las urnas? La democracia es aceptar que tus propuestas pueden obtener el visto bueno de la mayoría o no. De la misma manera que los catalanes tenemos que aceptar continuar viviendo en este régimen español que nos va a la contra, y lo estamos viendo ahora con la Covid, cuando se nos dificulta estar en disposición de ayudar a nuestras familias, a nuestros emprendedores, a nuestros jóvenes, etc. Nosotros queremos un futuro para nuestra gente. ¿Qué pasa con nuestros derechos? Si los expresamos y ganamos con el 50 más 1, valen tanto como los de los españoles que quieren seguir siendo españoles.

¿Cuáles son para usted las dos principales ventajas de la independencia y las dos principales desventajas?

Es que yo solo le veo ventajas. La ventaja de la independencia es que es positiva para todo el mundo, no solo para los independentistas. Cuando haya mejores carreteras y no la infrafinanciación en materia de infraestructuras a la que nos condena el Estado, circulará por ellas todo el mundo, las personas independentistas y las que no lo son. Con una mayor calidad de la sanidad pública saldremos ganando todos. Es decir, que el independentismo es un proyecto inclusivo, de futuro y de estado del bienestar para todo el mundo. Solo puedo decir bondades de la independencia. En cambio, los inconvenientes los vemos en el día a día. Con la Covid, por ejemplo. Cuando quería avanzar el presidente Torra cerrando puertos, aeropuertos y trenes se le impidió y lo acabó haciendo tarde y mal el Estado español.

"Ha sido un error el hecho de no haber dispuesto de un Govern fuerte y cohesionado"

¿Temen que se pueda volver a activar el 155 después de una DUI?

Tenemos un Estado que no se comporta de manera democrática. Cuando a veces oímos al candidato del PSC decir que hay que pasar página, estamos de acuerdo en pasar la página del 155, que es absolutamente vergonzosa en la historia reciente española, que ha llevado a personas de paz a prisión, al exilio, que incrementa la represión y una persecución y un asedio judicial en forma de fianzas, de antecedentes penales, de procesos que están irrumpiendo en la vida y en el bienestar de las personas. De alguna manera, en el 155 aún estamos de muchas formas. Nos dicen que ahora nos levantarán el control financiero. ¿Perdone? ¿Ahora? Pero si el 155 teóricamente se tendría que haber acabado cuando ya hubo otro Govern legítimo. Y en cambio vemos que no. El Estado español tiene pulsiones recentralizadoras. Y después, por más que se llamen el gobierno más progresista de la historia, es obvio que tienen como aliada a la extrema derecha. El último ejemplo lo tuvimos no con los fondos europeos, que fueron aprobados con los votos de Vox también. Pues este Gobierno que se llama progresista pero que solo progresa para ir en contra de Cataluña no es el que queremos en el Govern de la Generalitat, y por eso la opción es Junts per Catalunya.

Para gestionar la pandemia, comunidades como Madrid están aplicando restricciones más suaves y obteniendo resultados similares. ¿Seguirían en la misma línea que hasta ahora?

Pienso que el modelo bueno es la receta del presidente Torra, no la de cuando era ministro el señor Illa. Y que por lo tanto, es escuchar a la comunidad científica y anticiparse. Hasta ahora hemos ido demasiado detrás del virus, y nosotros proponemos medidas mucho más eficaces, mucho más eficientes, mucho más puntuales y que puedan favorecer el mantenimiento de la vida y también de la salud económica, que es fundamental para salir adelante. Es muy importante en vez de ser reactivos, ser proactivos.

¿Eso significa suavizar las restricciones o no?

Esto lo deciden las autoridades sanitarias. Es importante que lo tengamos presente. Nosotros lo que hemos pedido ya muchas veces y tiene que poder ser así es que las medidas sean efectivas pero racionales, coherentes. No se puede plantear matar moscas a cañonazos. El confinamiento municipal puede tener un sentido en determinadas ciudades grandes. Pero cuando estás en el Pirineo o en cualquier otra zona de nuestro país hace que los núcleos más pequeños queden totalmente aislados.

¿Cuáles son las medidas económicas que propone JxCat ante la crisis de la Covid?

Que los impuestos que recauda el Gobierno sirvan para rescatar a las familias y a las empresas catalanas. Todos los gobiernos de Europa han dado ayudas directas, que es lo que hace falta en una situación de crisis aguda como en la que estamos. De momento, el Estado es el que más deuda genera a las familias, no pagando los ERTE. Es el que hace hacer gincanas burocráticas para cobrar el ingreso mínimo vital. El banco central europeo ahora confirma que España es el país que menos ayudas directas ha concedido, que menos se ha endeudado. ¿El Govern lo ha hecho? Sí. ¿Con todas las dificultades? También. Lo ha querido hacer con los escasos recursos que tiene. Y Europa ha puesto a disposición de los Estados este dinero y es el Estado español, que tiene la competencia para hacerlo, el que no lo ha pedido.

¿Teme que el tema de la independencia haya perdido fuerza con la pandemia?

Yo diría lo contrario, que la Covid es la última de las evidencias que nos hacen querer ser independientes, porque ha puesto de manifiesto, de una manera mucho más cruda y descarnada, las limitaciones que tenemos dentro del Estado español. Porque la dependencia nos condena a estar en una autonomía en la UCI. Si hubiéramos dispuesto capacidad de decisión, las medidas que quería llevar a cabo el presidente Torra habrían sido eficaces para salvar vidas antes. Pedía la mascarilla y el señor Illa se reía, diciendo que no, que no hacía falta, y finalmente la mascarilla obligatoria. Hemos tomado muchas medidas anticipadamente que el Gobierno español ha frenado y ha tenido que adoptar tarde y mal, porque el coste que ha tenido ha sido en vidas. Por lo tanto, la Covid no solo no nos tiene que hacer dejar de lado la ambición de querer avanzar hacia la independencia, sino que además ha puesto de manifiesto que disponiendo de las herramientas de un Estado estaríamos en disposición de hacer frente mucho mejor a la pandemia que ahora.

"La mejor política de igualdad es que pueda haber una mujer presidenta del Govern"

Hasta ahora no ha presidido la Generalitat ninguna mujer. ¿Tiene más dificultades en algún aspecto por el hecho de ser mujer?

La discriminación de la mujer en una sociedad heteropatriarcal ha sido un hecho probado y continuado. Esto se evidencia también en la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Yo a veces uso la expresión: Nos ganan 131 a 0. El hecho de poder ser una mujer con aspiraciones reales a poder ser la primera presidenta de la Generalitat es un enorme honor y también una grandísima responsabilidad, porque quiere decir inaugurar un camino que hace que yo pueda ser la primera y que las niñas de nuestro país sepan que yo no seré la última, que detrás de mí, podrá haber otras presidentas. La mejor política de paridad, de igualdad, de responsabilidad hacia el futuro que queremos igualitario, justo y libre, es que pueda haber una presidenta de la Generalitat en Cataluña.

¿Cree que le puede perjudicar el hecho de estar investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante su etapa en la Institución de las Letras Catalanas?

Ya hace dos años y medio que me perjudica. Es una causa que no debería existir y que está hecha para que yo tenga miedo, porque la represión quiere esto, que abandones lo que estás haciendo por miedo. Y yo siempre tengo muy presentes a Pere Casaldàliga, que decía que el miedo no te puede desdecir de tu compromiso. Si me aparto estoy legitimando la represión como estrategia. Y no estoy dispuesta. ¿Qué le estaría enseñando a mi hija si estoy criticando la represión pero cuando me afecta yo me aparto? Yo tengo la conciencia muy tranquila y hago lo que creo que tengo que hacer.

Si fuera presidenta, ¿a qué asuntos dedicaría más esfuerzos además de a la pandemia y la independencia?

A las políticas sociales, las de formación y ocupación y la cultura. Yo creo que los motores del país están en la formación, que es lo que garantiza que luego tengamos futuro, porque te diriges a los que serán el futuro, y por lo tanto, estás dando oportunidades al país.