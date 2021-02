Sanidad asegura que Illa no se ha vacunado contra la Covid

El Ministerio de Sanidad ha negado rotundamente este jueves que el exministro de Sanidad y hoy candidato del PSC en las elecciones catalanas del domingo, Salvador Illa, se haya vacunado ya contra la Covid.

Fuentes del Gobierno han descartado totalmente tal posibilidad, algo que también este jueves ha hecho el propio Illa. Preguntado sobre si se ha vacunado ya contra la Covid, el exministro ha respondido en una entrevista en la cadena Cope: "Yo no me he vacunado y eso lo sabe toda España".

El Gobierno ha salido este jueves al paso de las dudas sembradas por el PP y a las que también se ha abonado Ciudadanos acerca de la posibilidad que Illa se hubiera vacunado de forma irregular. Según este partido, esto podría explicarla negativa del candidato socialista a la Generalitat a realizar se una prueba PCR antes del debate electoral en TV3 del pasado martes.

Illa explicó que rehusó hacerse el test porque "la prueba PCR se hace cuando tienes síntomas o has sido contacto estrecho de un positivo", algo que, dijo, "no era mi caso". Fuentes del PSC añaden que Illa simplemente sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Sin embargo, desde entonces el PP ha sembrado la duda acerca de que su negativa tendría que ver con que quizá Illa ya se había vacunado. "Si se demuestra que Illa ya se ha vacunado, tendrá que renunciar a su candidatura", ha insistido este jueves el líder popular, Pablo Casado, sin aportar ninguna prueba.

Ante el nuevo debate electoral que este jueves se celebrará en La Sexta, el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha pedido a Illa que "recapacite" y se haga un test. Si no, que diga "qué ocultra".