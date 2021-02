Illa admite que rechazó hacerse una PCR antes del debate electoral de TV3: "Esas pruebas no se hacen por capricho"

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que no se hizo una prueba PCR antes de empezar el debate electoral de TV3 este martes como medida de prevención porque considera que no tocaba hacerlo y porque "las pruebas PCR no se hacen por capricho".

Lo ha dicho en referencia a la información que ha avanzado Nació Digital sobre que el candidato no quiso hacerse una prueba PCR antes de empezar el debate porque lo consideró excesivo.

Illa ha explicado que el debate cumplía con las medidas de seguridad y ha recordado que "los protocolos sanitarios no aconsejan hacer las pruebas en este contexto y en estas condiciones".

Ha expuesto que el mismo día por la mañana estuvo en los estudios de TV3 haciendo una entrevista y que nadie le dijo de hacerse una PCR, por lo que no entiende por qué por la noche sí debería hacerlo: "¿Por qué me la tengo que hacer por la tarde y por la noche no?", ha preguntado.

"Me hago las pruebas sanitarias siguiendo las medidas sanitarias", ha defendido, y ha añadido que las pruebas PCR y test de antígenos se deben hacer cuando se es contacto estrecho de un contagiado, pero que, sino es así, las autoridades sanitarias no lo recomiendan.

Además, en una conferencia telemática de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, ha afirmado que "no sobran" las pruebas PCR, a pesar de que se están haciendo muchas diarias, y ha insistido en que él se las ha hecho y se las hará cuando toque hacerlas y no por cuestiones de imagen.

"Irresponsabilidad" y "mal ejemplo"

Las revelaciones sobre Illa han causado una cascada de críticas por parte de sus contrincantes en las elecciones. El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha dicho que es una "absoluta irresponsabilidad".

En un acto de campaña sobre cultura en Barcelona, ha asegurado que antes del debate se había acordado que todos los candidatos se hicieran este test para que los profesionales de TV3 y todas las personas que participaban en el debate lo pudieran hacer "con toda tranquilidad".

"Si todos lo hicimos, la pregunta es ¿por qué no lo hizo?"

"Si todos lo hicimos, la pregunta es ¿por qué no lo hizo?", y ha preguntado si Illa tiene alguna cosa a esconder al no haberse hecho la prueba, y ha reiterado que no se pueden asumir riesgos innecesarios.

Según Aragonès, todas las personas implicadas en el debate acudieron pensando que Illa se había hecho la prueba y había dado negativo, y ha reprochado que el candidato socialista argumente que los protocolos sanitarios no indican que se lo tuviera que hacer.

"No es una cuestión de protocolos. Hubo un acuerdo. Todos los candidatos fuimos al debate contando que todos habíamos hecho el test y esto es lo más grave. No se deben rehuir las responsabilidades de no haber cumplido este acuerdo y de haber provocado una sensación de falsa seguridad", ha subrayado.

"Teniendo en cuenta que viene de ser ministro de Sanidad, qué irresponsabilidad y qué mal ejemplo".

Por su parte, la candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha criticado al candidato socialista: "Teniendo en cuenta que se presenta como candidato a la Generalitat y viene de ser Ministro de Sanidad, qué irresponsabilidad y qué mal ejemplo".

La candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, ha exigido que Illa se haga la PCR. "Exijo y pido que se haga un test PCR. No podemos jugar con la vida de las personas. Todos nos hicimos una PCR menos él", ha recordado Chacón este miércoles en un acto junto al número dos del PDeCAT por Girona, Jordi Masquef.