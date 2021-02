Una OPA, encuestas y el 'efecto Illa': así llega el constitucionalismo al 14-F

Estamos acostumbrados al a política de bloques y Cataluña es el mejor ejemplo de ello. El constitucionalismo llega al 14-F dividido, pero llamando a la unidad de diferentes formas, rechazando pactos y acercando otros. Lo que viene siendo una campaña electoral, al fin y al cabo, pero una cosa es el antes y otra el después. Entre encuestas, una OPA y el papel de los candidatos, PSC, Cs, PP y Vox buscan su espacio...para luego decidir.

¿Qué es el efecto Illa?

Es quizás la figura más relevante del principio de la campaña: Salvador Illa. El candidato del PSC y exministro de Sanidad trata de aprovechar su tirón mediático para equilibrar, al menos, los sondeos. Aspira a ganar las elecciones y también a gobernar, pero sigue sin estar del todo claro con quién. Se ha acercado a los comunes y ha rechazado tender la mano a PP y Cs, porque son, dice, "más de lo mismo". Ha cogido en cierto modo el camino del medio, y llama a "superar la división" provocada por el procés.

Illa llama al "diálogo dentro de la ley" y ha recibido ya el teórico rechazo de ERC. En todo caso, si hacemos caso a las encuestas el PSC es el partido que saldrá más reforzado estas elecciones, independientemente de si después le dan los números o no. Los socialistas podrían reeditar el acuerdo que hay en el Congreso con Esquerra, por lo que, dentro del bloque, Salvador Illa quiere representar la transversalidad.

Ciudadanos: la herencia de 2017 y el peligro de las encuestas

Ciudadanos, al contrario que los socialistas, miran las encuestas con recelo. Carlos Carrizos ha cogido el testigo de Inés Arrimadas y tiene por delante un reto mayúsculo: acercarse, al menos, al resultado de 2017, cuando los naranjas ganaron las elecciones. En ese contexto, han centrado su campaña en erigirse como la formación líder del constitucionalismo, y miran ya hacia un posible pacto con Illa después de los comicios.

Siempre críticos con el independentismo, Ciudadanos quiere coser las heridas políticas y llama a la recuperación en plena pandemia. Carrizosa no quiere oír hablar de una posible OPA del PP a los suyos, y considera que Cs sigue siendo el partido "grande" dentro del bloque, más allá de lo que digan los sondeos. En la formación, eso sí, puede pesar el mal resultado de los últimos comicios celebrados, tanto a nivel nacional como autonómico.

El PP quiere hacerse "fuerte"

La tendencia inversa a Ciudadanos parece haber asumido el Partido Popular. Alejandro Fernández quiere que su partido se haga "fuerte" para convertirse en un proyecto que "integre" a todos los votantes constitucionalistas. También descarta que estén intentando absorber a Cs. "Quienes quieran sumarse, pueden hacerlo", comentó el candidato. No renuncia, como es lógico, al diálogo, pero avisa de que la salida de Illa es "un tripartito" con ERC y los comunes.

"La única manera de evitarlo es votar al PP". Las encuestas les dan buen resultado, llegando incluso a doblar los escaños logrados hace cuatro años, pero en Génova no lo tienen en cuenta. Como el resto de partidos, los populares priorizarán la salud y la convivencia para Cataluña. Ha cruzado críticas tanto al independentismo como a los socialistas, pero deja la mano tendida a Ciudadanos y a Vox para después del 14-F.

Los comunes y ¿la tercera vía?

En Comú Podem siempre se ha visto situado entre los dos bloques, pero lo cierto es que no son partidarios de la independencia. Sí defienden un referéndum, pero se posicionan en el "no". En todo caso, el llamamiento de su candidata, Jessica Albiach, es al PSC. Tienen claro que el futuro de Cataluña pasa por un acuerdo con los socialistas y con ERC, y así lo hacen saber en campaña. Las encuestas no les son demasiado desfavorables y su campaña apenas está teniendo consignas nacionales.

Albiach ha recibido positivamente los movimientos de Salvador Illa y ha avisado de que no habrá "mayorías holgadas" por lo que el objetivo es lograr acuerdos "que sumen 68 escaños", en los que no tienen ningún reparo en sumar a Esquerra. De nuevo, supondría reeditar el pacto que hay a nivel nacional.

Vox busca su espacio

Vox es casi una incógnita. El partido de Santiago Abascal busca, literalmente, su espacio en la política catalana, pues no tiene representación en el Parlament. Los sondeos les sitúan en muchos caso al nivel del PP, pero Ignacio Garriga no ha querido hablar de momento de pactos. La formación está siendo quizás la que más tono nacional le está dando a su campaña. Son, en definitiva, un caso por ver.