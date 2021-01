Compromís aprieta al PSPV y pide cerrar los grandes centros comerciales

Compromís, una de las tres patas de la coalición que conforma el Gobierno valenciano junto al PSPV-PSOE y Unides Podem, da una vuelta de tuerca más en sus exigencias de más restricciones para atajar la expansión de la Covid-19.

En un documento aprobado por su Comisión de Coordinación Institucional a última hora de este lunes, la formación liderada por Mónica Oltra propone el cierre de los centros comerciales de más de 800 metros cuadrados de superficie y lo hace en "coherencia" con las medidas preventivas aprobadas y ya en vigor, entre las que destacan, entre otras, el cierre de la hostelería y del ocio. Desde los socialistas valencianos replican que "miles de trabajadores no se pueden ir a la calle".

El documento de Compromís hace hincapié en que, ante la gravedad de la tercera ola, se hace necesario evitar las aglomeraciones "al máximo". En esta línea, afirma que "mientras la vacuna no esté generalizada, la mejor vacuna somos las personas y nuestras actitudes", por lo que ahonda en la necesidad de evitar "cualquier tipo de contacto social" y de reducir al máximo la movilidad como forma más efectiva de reducir los contagios y, por lo tanto, la elevada presión que sufren actualmente los hospitales de la Comunitat Valenciana.

Además, aboga por "profundizar en el teletrabajo siempre que sea posible, tanto en las empresas privadas como en la administración", donde se debería "mantener la actividad de los servicios públicos, la educativa y la económica, pero promoviendo el teletrabajo".

Compromís lleva defendiendo, en especial desde la segunda ola de la pandemia, un endurecimiento de las restricciones que ha evidenciado un choque frontal con el PSPV-PSOE, y más en concreto entre la vicepresidenta Mónica Oltra y el jefe del Consell, Ximo Puig. La relación entre ambos se ha resentido en los últimos meses no solo por este desencuentro, sino también a raíz de la negociación de los presupuestos de la Generalitat de 2021.

Mientras tanto, el PSPV, su socio mayoritario de Gobierno, insisten en el impacto económico y sobre el empleo que pueden tener medidas extremas. En opinión del síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, los valencianos están "prácticamente confinados" y la inmensa mayoría va del trabajo a casa. "Ya no se puede cerrar más el comercio. No son los lobbies, son los trabajadores: si en Ikea trabajan mil personas no se pueden ir mañana a la calle", defiende.

Por ello, rechaza el cierre de grandes superficies, ya que "cuando el comercio está al 30% significa que hay personas que se levantan cada día para trabajar" e ilustra que "si hay colas en Ikea es que está cumpliendo con el aforo".

"La clase trabajadora es la más afectada por la pandemia", recalca Mata, que insiste en que la situación de la Comunitat Valenciana es cercana al confinamiento, mientras "otros países dicen que están confinados y no obligan a llevar mascarilla".

Las universidades pasan a 'online' en febrero

En la línea de la reducción de la movilidad, la Generalitat y las universidades han acordado que durante el próximo mes de febrero haya la "mínima presencialidad" posible, una situación que se irá revisando en función de la evolución de la pandemia de Covid. Los contenidos que puedan ser impartidos online pasan a ser impartidos por esta vía y las prácticas que necesiten presencialidad estarán aseguradas.