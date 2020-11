La distancia cada vez mayor entre Ximo Puig y Mónica Oltra fractura el Botànic

"A prueba de bombas". Así ha definido durante años la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, la solidez del Pacto del Botànic, la fórmula que dio a luz el primer Gobierno de coalición de izquierdas en la Comunitat Valenciana bajo la presidencia del socialista Ximo Puig tras dos décadas de hegemonía del PP.

Sin embargo, antes de su reedición, esta vez junto a Unides Podem en el Ejecutivo, sí se produjo una detonación que todavía deja sentir su onda expansiva: el presidente Puig decidió adelantar las elecciones autonómicas a abril de 2019, para hacerlas coincidir con las generales, un hecho consumado que disgustó profundamente a Oltra y que inició un distanciamiento político y personal entre ambos que no solo continúa, sino que se agranda con el paso del tiempo.

Así lo atestigua la secuencia de los hechos del último mes. Las discrepancias, explicitadas por Oltra, no han sido sobre asuntos colaterales, sino en plena pandemia del coronavirus y sobre temas centrales: la forma de elaborar los presupuestos de 2021, la intensidad de las restricciones antiCovid y la llamada estrategia valenciana de recuperación.

Este martes, tras la presentación de esta última, la vicepresidenta respondió a un tuit de la cuenta institucional de la Generalitat para matizar que ese "documento de trabajo" todavía se tenía que consensuar en el seno del Consell. Precisamente, Oltra se queja de falta de diálogo, incluso al más alto nivel, es decir, con el president.

Tras esa carga de profundidad, la réplica socialista más contundente ha llegado un día después por parte de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien, en una entrevista en À Punt, ha dicho que sus premisas son "aporta o aparta". Más tarde, Puig y Oltra han coincidido en una concentración silenciosa con motivo del Día contra la violencia machista.

El president sostiene que su preocupación es la pandemia y la recuperación económica y añade que "todo el mundo tiene que aportar", mientras que Oltra reivindica que ella "siempre" aporta y que es "importante que no intenten apartar a nadie", para que todos puedan aportar.

Para el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau (Podem), no hay un problema de cogobernanza ni de diálogo: "Ahora mismo no caben partidismos ni personalismos", afirma en relación a la gestión de la crisis sanitaria.

Toda esta tormenta política se produce en un contexto en el que Puig mantiene negociaciones abiertas con el líder autonómico de Ciudadanos, Toni Cantó, para que esta formación apoye el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2021, o se abstenga, a cambio de algunas concesiones, como ya ha sucedido con la formación naranja en el Ayuntamiento de València. No obstante, la única forma de gobernabilidad estable y suficiente es la suma de los tres partidos de izquierdas.

A juicio de la oposición, la fractura que asoma en el Consell es un "espectáculo inaudito" en plena pandemia, mientras que para el PSPV hay que "reconducir" la situación y según Compromís hay que volver al "espíritu de cogobernaza".

Para abordar esta crisis se atisba, en principio, una fecha en el calendario: el 2 de diciembre. Ese día se reunirá la comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno, en la que los partidos firmantes deberán limar sus asperezas.

Sin embargo, de momento, no hay fecha para un encuentro entre Ximo Puig y Mónica Oltra que sirva para reparar las grietas en el Botànic, un pacto de Gobierno que hasta hace no mucho tiempo se consideraba modelo a seguir. Pero, a tenor de los hechos, esas grietas no solo aumentan, sino que cada vez parecen hacerse más profundas.