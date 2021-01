Compromís estreny al PSPV i demana tancar els grans centres comercials

Compromís, una de les tres potes de la coalició que conforma el Govern valencià al costat del PSPV-PSOE i Unides Podem, fa un volta de rosca més en les seues exigències de més restriccions per a atallar l'expansió de la Covid-19.

En un document aprovat per la seua Comissió de Coordinació Institucional a última hora d'aquest dilluns, la formació liderada per Mónica Oltra proposa el tancament dels centres comercials de més de 800 metres quadrats de superfície i ho fa en "coherència" amb les mesures preventives aprovades i ja en vigor, entre les quals destaquen, entre altres, el tancament de l'hostaleria i de l'oci. Des dels socialistes valencians repliquen que "milers de treballadors no es poden anar al carrer".

El document de Compromís posa l'accent que, davant la gravetat de la tercera ona, es fa necessari evitar les aglomeracions "al màxim". En aquesta línia, afirma que "mentre la vacuna no estiga generalitzada, la millor vacuna som les persones i les nostres actituds", per la qual cosa aprofundeix en la necessitat d'evitar "qualsevol tipus de contacte social" i de reduir al màxim la mobilitat com a forma més efectiva de reduir els contagis i, per tant, l'elevada pressió que pateixen actualment els hospitals de la Comunitat Valenciana.

A més, advoca per "aprofundir en el teletreball sempre que siga possible, tant en les empreses privades com en l'administració", on s'hauria de "mantindre l'activitat dels serveis públics, l'educativa i l'econòmica, però promovent el teletreball".

Compromís porta defensant, especialment des de la segona ona de la pandèmia, un enduriment de les restriccions que ha evidenciat un xoc frontal amb el PSPV-PSOE, i més en concret entre la vicepresidenta Mónica Oltra i el cap del Consell, Ximo Puig. La relació entre tots dos s'ha ressentit en els últims mesos no sols per aquest desacord, sinó també arran de la negociació dels pressupostos de la Generalitat de 2021.

Mentrestant, el PSPV, el seu soci majoritari de Govern, insisteixen en l'impacte econòmic i sobre l'ocupació que poden tindre mesures extremes. En opinió del síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, els valencians estan "pràcticament confinats" i la immensa majoria va del treball a casa. "Ja no es pot tancar més el comerç. No són els lobbies, són els treballadors: si en Ikea treballen mil persones no es poden anar demà al carrer", defensa.

Per això, rebutja el tancament de grans superfícies, ja que "quan el comerç està al 30% significa que hi ha persones que s'alcen cada dia per a treballar" i il·lustra que "si hi ha cues en Ikea és que està complint amb l'aforament".

"La classe treballadora és la més afectada per la pandèmia", recalca Mata, que insisteix que la situació de la Comunitat Valenciana és pròxima al confinament, mentre "altres països diuen que estan confinats i no obliguen a portar mascareta".

Les universitats passen a 'on line' al febrer

En la línia de la reducció de la mobilitat, la Generalitat i les universitats han acordat que durant el pròxim mes de febrer hi haja la "mínima presencialitat" possible, una situació que s'anirà revisant en funció de l'evolució de la pandèmia de Covid. Els continguts que puguen ser impartits en línia passen a ser impartits per aquesta via i les pràctiques que necessiten presencialitat estaran assegurades.