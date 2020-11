La distància cada vegada major entre Ximo Puig i Mónica Oltra fractura el Botànic

"A prova de bombes". Així ha definit durant anys la vicepresidenta del Consell i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, la solidesa del Pacte del Botànic, la fórmula que va donar a llum el primer Govern de coalició d'esquerres en la Comunitat Valenciana sota la presidència del socialista Ximo Puig després de dues dècades d'hegemonia del PP.

No obstant això, abans de la seua reedició, aquesta vegada al costat d’Unides Podem en l'Executiu, sí que es va produir una detonació que encara deixa sentir la seua ona expansiva: el president Puig va decidir avançar les eleccions autonòmiques a abril de 2019, per a fer-les coincidir amb les generals, un fet consumat que va disgustar profundament a Oltra i que va iniciar un distanciament polític i personal entre tots dos que no sols continua, sinó que s'engrandeix amb el pas del temps.

Així ho testifica la seqüència dels fets de l'últim mes. Les discrepàncies, explicitades per Oltra, no han sigut sobre assumptes col·laterals, sinó en plena pandèmia del coronavirus i sobre temes centrals: la manera d'elaborar els pressupostos de 2021, la intensitat de les restriccions antiCovid i l'anomenada estratègia valenciana de recuperació.

Aquest dimarts, després de la presentació d'aquesta última, la vicepresidenta va respondre a un tuit del compte institucional de la Generalitat per a matisar que eixe "document de treball" encara s'havia de consensuar en el si del Consell. Precisament, Oltra es queixa de falta de diàleg, fins i tot al més alt nivell, és a dir, amb el president.

Després d'eixa càrrega de profunditat, la rèplica socialista més contundent ha arribat un dia després per part de la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, qui, en una entrevista en À Punt, ha dit que les seues premisses són "aporta o aparta". Més tard, Puig i Oltra han coincidit en una concentració silenciosa amb motiu del Dia contra la violència masclista.

El president sosté que la seua preocupació és la pandèmia i la recuperació econòmica i afig que "tothom ha d'aportar", mentre que Oltra reivindica que ella "sempre" aporta i que és "important que no intenten apartar a ningú", perquè tots puguen aportar.

Per al vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau (Podem), no hi ha un problema de cogobernança ni de diàleg: "Ara mateix no caben partidismes ni personalismes", afirma en relació a la gestió de la crisi sanitària.

Tota aquesta tempesta política es produeix en un context en el qual Puig manté negociacions obertes amb el líder autonòmic de Ciutadans, Toni Cantó, perquè aquesta formació done suport al projecte de Pressupostos de la Generalitat per a 2021, o s'abstinga, a canvi d'algunes concessions, com ja ha succeït amb la formació taronja a l'Ajuntament de València. No obstant això, l'única forma de governabilitat estable i suficient és la suma dels tres partits d'esquerres.

Segons el parer de l'oposició, la fractura que apunta en el Consell és un "espectacle inaudit" en plena pandèmia, mentre que per al PSPV cal "reconduir" la situació i segons Compromís cal tornar a "l’esperit de cogobernaça".

Per a abordar aquesta crisi s'entreveu, en principi, una data en el calendari: el 2 de desembre. Eixe dia es reunirà la comissió de seguiment de l'acord de Govern, en la qual els partits signants hauran de llimar les seues asprors.

No obstant això, de moment, no hi ha data per a una trobada entre Ximo Puig i Mónica Oltra que servisca per a reparar els clevills en el Botànic, un pacte de Govern que fins fa no gaire temps es considerava model a seguir. Però, a tenor dels fets, eixos clevills no sols augmenten, sinó que cada vegada semblen fer-se més profunds.