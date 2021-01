La Comunitat Valenciana es ‘blinda’ els caps de setmana i limita les reunions a 2 persones

Ximo Puig va anunciar ahir una nova bateria de mesures per a limitar al màxim el contacte social i tractar així de frenar l'avanç del virus, que té en escac a la Comunitat. Després d'una reunió entre el president de la Generalitat i la Conselleria de Sanitat, l'Executiu valencià va ordenar el tancament perimetral de les seues ciutats de més de 50.000 habitants els caps de setmana i els festius.

En concret, des de les 15.00 h del divendres i fins a les 6.00 h del dilluns, una mesura que afectarà des d'aquesta setmana a 15 localitats: València, Alacant, Elx, Castelló, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda, Petrer i Vila-real.

Encara que el tancament perimetral no es produirà fins a aquest divendres, la veritat és que la resta de mesures anunciades entren en vigor hui, i es mantindran, almenys, fins al pròxim 15 de febrer.

La més nova és que es limiten les reunions en espais públics a dues persones si pertanyen a grups de convivència diferents. Així, només es podrà superar eixe número si es tracta de persones que conviuen en el mateix domicili.

L'altra mesura anunciada per Puig és més restrictiva: es prohibeixen les reunions en cases entre persones no convivents. En aquest sentit, només es permetran tres excepcions a eixa norma: reunions laborals o institucionals, activitats en l'àmbit educatiu i cures a persones vulnerables, com a menors, majors o dependents.

Aquestes mesures, que es recullen hui en un decret de Presidència en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), arriben després de la pitjor setmana que ha viscut la Comunitat des de l'inici de la pandèmia”, en paraules del seu president, Ximo Puig.

Així ho ratifica també l'últim balanç fet públic pel Ministeri de Sanitat el 22 de gener de 2020, en el qual la Comunitat Valenciana se situa al capdavant en nombre d'hospitalitzacions amb 1.378 en els últims set dies. A més, el 58,65% dels llits d'UCI estan ocupats per pacients Covid, la qual cosa també ocorre amb el 39,96% dels llits hospitalaris.

Quant a la incidència, només Múrcia i Extremadura la superen: 1.245 per 100.000 habitants. “Fem un pas decisiu en les restriccions que s'estenen a l'àmbit privat i ho fem per a reduir al màxim el contacte social, tant en l'espai públic com dins dels habitatges, perquè ací està el gran focus dels contagis”, va explicar el president de la Generalitat.

En aquest sentit, Puig va facilitar també una xifra per a justificar les noves restriccions: el 69% dels brots detectats entre el 13 i el 20 de gener es van donar en un entorn social i, d'ells, “pràcticament tots” (el 98,7%) es van produir en reunions familiars o d'amics. “És ací on més ens relaxem i aparquem de manera imprudent l'ús obligatori de la màscara”, per això volen que es produïsquen “les menors relacions socials possibles”.

“Les noves mesures de hui són un esforç extra. Les cases no poden ser el substitutiu dels bars. No és temps de relacions socials, tampoc al carrer. Que una mesura siga difícil de vigilar no vol dir que no estiguem obligats, èticament, a complir-la. Complir salva vides”, va escriure anit en el seu compte oficial de Twitter al costat d'un gràfic amb les novetats.

En ell, recorda que les noves mesures se sumen a les que ja estaven en vigor abans, de manera que el tancament de l'hostaleria i dels comerços continua a les 18.00 h i el toc de queda en tota la comunitat es manté a les 22.00 de la nit.

Traslladats a la Fe pel fort vent

Els pacients ingressats a l'hospital de campanya de la província de València van ser traslladats ahir a l'antic hospital La Fe en Campanar a conseqüència de les fortes ratxes de vent registrades a la ciutat. Segons van informar fonts de la Conselleria de Sanitat, l'hospital no va patir danys pel vent i la decisió de traslladar als pacients respon a “qüestions de confort”.

L'hospital de campanya va rebre fa just una setmana els primers ingressos de pacients amb Covid-19, tots ells, això sí, amb situació clínica lleu o moderada, amb la finalitat d'alleujar així la pressió assistencial hospitalària dels centres d'aguts de la província davant el repunt de casos de les últimes setmanes.

Polèmica pels fèretres d'Elx

La Conselleria de Sanitat presentarà una querella contra la doctora María Ángeles Medina per les seues polèmiques declaracions en un programa de la Sexta en el qual afirmava que la capella de l'hospital d'Elx era “la reguarda dels fèretres” i que s'estava usant com “morgue”.

Sanitat, no obstant això, va assegurar que eixes declaracions falten “a la veritat de manera intencionada” i creen “alarma social en un moment complicat”. L'hospital Universitari d'Elx també va eixir al pas de la polèmica per a desmentir-ho.