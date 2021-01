Cierran dos residencias de Andalucía tras difundirse un vídeo que muestra la "situación denigrante" de los ancianos

Sin agua caliente ni calefacción, con escasez de comida y envueltos de unas instalaciones poco higiénicas. Es la situación de los ancianos en dos residencias andaluzas que han denunciado dos ex trabajadoras.

Las condiciones de los residentes se hicieron públicas después de que se volviera viral un vídeo en el que dos ex trabajadoras revelaban que los ancianos carecían de comida suficiente ni de las condiciones necesarias para vivir decentemente. "Mira cómo tenemos que bañar a los abuelos porque no hay agua caliente en las duchas", señala una de ellas, añadiendo que "están todos los cajones (de comida) vacíos".

"Los abuelos pasan frío, pasan hambre; los abuelos no están bien atendidos", lamenta la trabajadora en el vídeo en el que también asegura que muchas veces se encuentran a los residentes con las camas mojadas de orina.

Se trata de las residencias sevillanas de San Laureano, en Alcalá y la de La Alegría, en Carmona -las más azotadas por el coronavirus en la región-, que ya estaban siendo investigadas por la Fiscalía por presuntos malos tratos. Finalmente este martes, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, informaba del cierre cautelar de ambos centros ante las "situaciones denigrantes" detectadas.

"Desde la Juntano vamos a permitir que ninguna residencia de mayores o centro para personas dependientes no tenga las condiciones de higiene, de atención, de trato o de salud pública absolutamente garantizadas", ha advertido Ruiz tras la reunión del Consejo de Gobierno, dejando claro que se será "muy contundente" con quienes no cumplan, "como es en este caso, con su cierre completo y absoluto".

🎥 #VÍDEO | La Junta ordena el cierre cautelar de dos residencias en Alcalá y Carmona con “situaciones denigrantes” para los mayores #Sevillahttps://t.co/2kCTkaMBQqpic.twitter.com/0z2ssdHvZ4 — Europa Press (@EPAndalucia) January 19, 2021

La dirección de los centros, por su parte, se ha defendido publicando otro vídeo en el que trata de demostrar que cuentan con los recursos, las instalaciones y la alimentación suficiente como para dotar a los ancianos de un lugar agradable. Asimismo, acusan a la ex trabajadora de llevar a cabo una "venganza laboral".

Ahora, las residencias tienen 15 días para que los residentes de estos centros privados, "sin plazas concertadas con la Junta", sean reubicados por sus familiares. En este marco, Ruiz ha subrayado que se ha puesto a disposición de las familias y de los alcaldes de los dos municipios afectados para poner a disposición plazas especiales para atender a las posibles personas mayores que queden en "alguna situación de vulnerabilidad".