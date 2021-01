Espinosa de los Monteros augura que PSOE y Podemos escenificarán una "tremenda" ruptura

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cree que el PSOE y Unidas Podemos escenificarán una ruptura "tremenda" de la coalición de Gobierno cuando les interese convocar elecciones y presentarse a las urnas como dos partidos "inconexos y que no tienen nada que ver", para después volver a "mentir" a los ciudadanos pactando "como ya hicieron" tras los comicios de noviembre de 2019.

Espinosa de los Monteros ve normal que haya desavenencias entre ambos partidos, a los que califica como "guatemala y guatepeor", pero apunta que la ruptura de la coalición de Gobierno llegará de manera interesada cuando les convenga llamar a los ciudadanos a las urnas. "Lo que no sabemos es cuánto durarán", reconoce en una entrevista.

El dirigente de Vox cree que sentados en el Consejo de Ministros hay "algún ministro más o menos sensato" y "muchos insensatos". En el caso de los miembros de Podemos, incluye a "prácticamente todos" en el grupo de los insensatos.

"Cuando uno pone a unos antisistema a gestionar el sistema, es natural que surjan todo tipo de desavenencias, de fricciones y de puntos de conflicto, porque son unos insensatos", resume no sin recordar que además Podemos dice haber incorporado a lo que llaman dirección del Estado a partidos como Bildu. "Los antisistema en el sistema, y los enemigos del estado en la dirección del Estado; no puede salir bien", lamenta.

Por ello, ya dijo que Vox no renunciaba a presentar una nueva moción de censura contra el Gobierno esta legislatura, pese a no haber logrado sumar ningún voto en la debatida el pasado otoño. Más aún ante la actitud del PP, que a su juicio "no sabe" hacer oposición y ha hecho "dejación de funciones" en esta labor.

Espinosa de los Monteros cree que fue un "error" la decisión del líder de los 'populares', Pablo Casado, de pasar a los "ataques personales" en la moción de censura en la que Santiago Abascal se presentó como candidato. Y considera que así lo ven incluso "muchos de sus votantes", que preferirían que la relación entre PP y Vox fuera "un poco más profesional y menos emocional".

A su juicio, el PP se encontró "un poco fuera de juego" en aquella moción de censura y quiso buscar "protagonismo" con un discurso de Casado que fue "muy felicitado" incluso por el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "Iglesias pidió la palabra para darle la bienvenida y homologarle, con ese sello de Podemos que parece que homologa a los demócratas y parece que el PP estaba deseando", recuerda.

"Madurez y equilibrio emocional" de Abascal

En cualquier caso, apunta que la reacción de Vox fue "de absoluta profesionalidad", como ha demostrado manteniendo su apoyo a los gobiernos de Madrid, Andalucía y Murcia. Y especialmente de Abascal, quien cree que ha demostrado "madurez, dotes de liderazgo, una enorme frialdad en el mejor sentido y un enorme equilibrio emocional".

Esto hace que Vox no descarte llegar a nuevos acuerdos con los 'populares' en el futuro en el caso de que sea necesario. Espinosa de los Monteros explica que su apoyo está basado en pactos programáticos que, a su juicio, hacen mejores los gobiernos del PP y así seguirán haciendo siempre que se llegue a acuerdos.

"Gracias a la participación de Vox en estos parlamentos autonómicos o municipales, el gobierno liderado por el PP hace las cosas mucho mejor. Está muy determinado por cosas que nosotros decimos y que probablemente no harían ellos mismos de motu propio", celebra.