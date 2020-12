PSOE y Podemos aprietan para limitar las funciones del CGPJ caducado pero dejan la puerta abierta a renovarlo con el PP

Nuevo movimiento en la partida de ajedrez en la que se ha convertido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este miércoles, PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso una proposición de ley para limitar las funciones de los miembros de ese órgano que tengan el mandato caducado, lo que entre otras cosas les impediría realizar nombramientos. Se trata de una nueva medida de presión al PP, que se ha negado a aprobar la renovación del CGPJ mientras Podemos participe en la negociación.

La reforma propuesta por las dos formaciones que sustentan al Gobierno busca que un CGPJ en funciones pueda realizar solo tareas de gestión para que un partido, como en este caso el PP, no tenga tantos incentivos para bloquear su renovación por interés político. La limitación de las capacidades del CGPJ cuando su mandato haya caducado ya se contemplaba en la polémica reforma presentada por PSOE y Unidas Podemos el mes pasado, que también pretendía cambiar el método de elección de los jueces para que bastara con mayoría absoluta y evitar la mayoría de tres quintos de las Cortes actualmente necesaria.

De esta forma, se incrementa la presión al PP para que acceda a renovar el órgano, dado que el CGPJ quedaría limitado si se aprobara la reforma. Pero, a la vez, el Gobierno evita la parte más polémica de su intento de desbloquear el cambio en la institución, ya que el cambio de método de elección suscitó críticas tanto de la izquierda como de la derecha y también de la UE, que expresó al Ejecutivo su inquietud por una reforma que, entendía Bruselas, podría limitar la independencia del poder judicial.

Dentro del Gobierno, además, se ha buscado un punto intermedio entre las tesis de PSOE y Unidas Podemos sobre este asunto. Este martes, los morados pidieron reactivar la polémica reforma del CGPJ presentada el mes pasado a la vista de que el PP insiste en que no renovará el órgano si Podemos está en la negociación. Pero los socialistasse mostraron poco entusiasmados ante una propuestaque, entendían, permitía al PP culpar al Ejecutivo de no querer un acuerdo con ellos. En cualquier caso, las fuentes consultadas confirman que esa reforma no se retirará, sino que seguirá en barbecho, por lo que no es descartable que se retome si el CGPJ sigue bloqueado.

Trámite exprés

Fuentes de Unidas Podemos afirman que tanto su intención como la del PSOE es que la reforma presentada este miércoles se debata en el Congreso antes de que termine el año. De aprobarse de manera rápida, los actuales componentes del CGPJ perderían facultades como las de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia, entre muchos otros.

"Al no tratarse de un órgano jurisdiccional, que no podría ver paralizada su actividad ni dejar en suspenso ninguna de sus atribuciones, resulta posible separar las facultades del CGPJ en funciones que resultan indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales de aquellas otras que, por el contrario, conforman un haz de competencias y atribuciones que legítimamente han de corresponder al CGPJ entrante o renovado y no al saliente", argumentan PSOE y Unidas Podemos en su proposición de ley.

Y es que, "a diferencia de lo que sucede con otros órganos constitucionales como el Gobierno o las Cortes Generales, los cuales cuentan con una exhaustiva regulación sobre cómo han de operar cuando se encuentran en funciones, en el caso del CGPJ no existe previsión alguna sobre la materia", sostienen los grupos. Una "laguna" que, dicen, debe ser "corregida".