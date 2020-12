El Gobierno dice que ha habido "cientos de reuniones" con el PP para un pacto sobre el CGPJ que reitera que está hecho

El Gobierno y el PP han continuado este martes con sus discrepancias no solo sobre cómo renovar el Consejo General del Poder General (CGPJ) sino sobre si el acuerdo está o no ultimado. Los populares insisten en que no lo está, entre otras cuestiones, por la negativa de Pedro Sánchez de excluir a Unidas Podemos del proceso, y la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha reiterado que el pacto está "hecho", para lo que ha asegurado que ha habido "cientos de reuniones" con el PP para cerrarlo.

"Le tocará a él responder por qué no reconoce las cientos de reuniones que ha habido del ministro [de Justicia, Juan Carlos Campo] con los interlocutores del PP para la posibilidad de este acuerdo", ha indicado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ha insistido en que "el acuerdo lleva ya tiempo" pero que "cuando al PP le toca expresar el acuerdo o ponerle fecha se desdice".

Retomar el cambio de mayoría

Precisamente sobre fechas ha hablado también este martes el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que en una entrevista en La Sexta ha descartado "absolutamente" una renovación del CGPJ antes de que termine el año. "Mejor que siga así a que entre Podemos", ha dicho.

En esta tesitura, uno de los dos socios del Gobierno, Unidas Podemos, ha apostado por retomar ya la reforma del Poder Judicial -para facilitar la mayoría de elección, de tres quintos a mayoría absoluta- que Sánchez detuvo hace ya más de un mes como oferta a Pablo Casado para buscar un acuerdo entre el Gobierno y el PP. "No queda otra que cambiar la ley" ha dicho el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, ante el "bloqueo" del PP.

La retirada completa de esta propuesta de reforma legal -que haría innecesarios el concurso del PP para renovar el CGPJ- es una de las condiciones que Casado puso a Sánchez y que el presidente no aceptó. De momento, permanece congelada y los socialistas dicen que no la retirarán hasta que haya un acuerdo con el PP. Sin embargo, en los últimos días, varios miembros del Gobierno han amagado con retomarla, aunque este martes Montero ha puesto el freno. A diferencia de Unidas Podemos, la portavoz del Gobierno no ha querido ni dar una fecha para reanudar la tramitación en el Congreso de la reforma legal ni ha dado una fecha límite para decidir hacerlo.

"Vamos a darle una oportunidad a esta situación y en caso de que en un tiempo prudencial no se provoque una reacción, seguiremos con la hoja de ruta", ha dicho sobre una reforma legal que, de momento, sigue detenida.

En todo caso, Montero ha advertido de que "no vamos a tolerar que ninguna formación política tenga derecho de veto para que un órgano constitucional pueda cumplir su mandato".