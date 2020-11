La extraña propuesta en Francia para poder celebrar la Navidad con los abuelos

Este año la Navidad será de lo más atípica debido a la pandemia de coronavirus y a las restricciones impuestas por los diferentes gobiernos para paliar sus efectos tras estas fechas tan señaladas. A ellas se suma también el miedo a contagiar a las personas más vulnerables de nuestra familia, para lo que el presidente de la Comisión Médica del sistema de hospitales públicos de París, Rémi Salomon, ha propuesto una medida.

El experto, incidiendo en la necesidad de respetar siempre las medidas de seguridad, ha sugerido la posibilidad de cenar juntos pero "en habitaciones separadas". "Podemos ver a los abuelos en Navidad, pero no comemos con ellos. Cortamos el tronco de Navidad por la mitad. Ellos en la cocina y nosotros en el comedor", ha planteado en declaraciones a France Info recogidas porHuffington Post.

Además, ha pedido ir a ver a los mayores siempre con la mascarilla puesta, manteniendo la distancia de seguridad y tomando todas las precauciones posibles para evitar un posible contagio, entre ellas, no sentarse a comer y beber con ellos.

"El coronavirus es muy peligroso", ha subrayado, por lo que "no debemos comer con el abuelo y la abuela, aunque antes hayamos tomado precauciones", como estar en cuarentena los días previos a la comida. Esta opción solo haría que la visita fuera segura si se ha estado aislado el suficiente tiempo porque "el periodo de incubación, en algunas ocasiones, roza los siete días, llegando incluso a 10".

Por otro lado, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía pidiendo que imaginen por un instante el sentimiento de pérdida de un familiar tras contagiarse en una cena y morir. "Pasarles el virus a mis abuelos es lo peor que podría pasarme", ha confesado.

"¿Cómo voy a lidiar con ello después? Porque tienen un serio riesgo de estar en estar en cuidados intensivos y posiblemente morir por ello. Tienes que tener eso en mente. Es un virus peligroso, pero hay una salida", ha dicho.

Autoconfinarse durante 14 días

Por otro lado, el investigador del CSIC, Vicente Larraga, ha explicado en El Programa de Ana Rosa que la única manera de que sea seguro celebrar Navidad juntos es "autoconfinarse, tener un contacto especial de no contaminarse" durante entre 10 y 14 días antes "para llegar a esas reuniones con una seguridad, si no total, muy elevada de que no van a contagiar a sus seres queridos".

En cuanto a la realización de pruebas para determinar si tenemos el virus o no ha explicado que "da una cierta seguridad", sin embargo, "hay que tener en cuenta que esos test tienen falsos negativos en un porcentaje importante", por lo que ha alertado de que "te puedes hacer test, salir negativo e ir a una cena, juntarte con todos, abrazarte con todos y contagiar".