La fórmula para pasar una Navidad segura en familia, según un investigador del CSIC

Queda menos de un mes para la llegada de las Navidades y la segunda ola de la pandemia de coronavirus no ha caído aún lo suficiente como para celebrarla con plena libertad. Por eso, los epidemiólogos siguen dando consejos.

Vicente Larraga, investigador del CSIC, ha intervenido este viernes en el programa de Ana Rosa Quintana, y ha advertido de que "podríamos tener un rebrote muy importante al final de enero".

"Todavía no estamos bien, la realidad no es buena, vamos a intentar mejorarla y luego intentemos no empeorarla", ha dicho.

Para Larraga, hay un método a través del cual se podrían pasar las Navidades en familia: "Durante los 10, 12, 14 días antes autoconfinarse, tener un contacto especial de no contaminarse, para llegar a esas reuniones con una seguridad, si no total, muy elevada de que no van a contagiar a sus seres queridos".

Larraga advirtió de que los test no son infalibles: "Tienen falsos negativos en un porcentaje importante. Te puedes hacer test, salir negativo e ir a una cena, juntarte con todos, abrazarte con todos y contagiar", advirtió.

Sobre la vuelta a la normalidad, el experto dijo que el verano habrá vacunado "un suficiente numero de personas para que la presión de la epidemia baje", aunque ha avisado de que "otra cosa es que la enfermedad permanezca, pero son dos problemas distintos". En este sentido, cree que el coronavirus "durante un par de años o tres va a convivir con nosotros".