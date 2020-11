Alimentación adaptada, control de la ración diaria y ejercicio físico: las claves para que tu perro pierda peso

El incremento de los problemas relacionados con el peso en seres humanos crece cada año. Se calcula que unos 2.000 millones de personas en todo el mundo padece sobrepeso y 650 millones tienen obesidad. ¿De qué manera afecta esto a nuestras mascotas? Según datos de Royal Canin, una de cada dos mascotas en España padece sobrepeso.

Un problema que, además, está directamente relacionado con otro tipo de patologías graves. En concreto, el sobrepeso se relaciona con más de 20 enfermedades en perros y gatos y está demostrado que aumenta las posibilidades de sufrir problemas osteoarticulares -como artrosis (en un 68%)- o trastornos metabólicos -como la diabetes (en un 48%).

En la mayor parte de los casos, el problema aparece ligado a dos factores principales: la sobrealimentación y el déficit de ejercicio. Hablamos con Javier Manzanares, veterinario de Royal Canin, quien nos aporta algunas pautas para prevenir o bien abordar el sobrepeso en los perros.

¿Hasta qué punto el aumento del sobrepeso y obesidad en los seres humanos en los últimos años está afectando también a que se incremente el porcentaje de mascotas con problemas de peso?

El sobrepeso es uno de los problemas de salud más comunes en la sociedad actual tal y como muestran los datos: uno de cada dos españoles adultos presenta un peso superior a lo recomendable, según datos del Ministerio de Sanidad.

En el caso de las mascotas, el problema del sobrepeso es también muy importante, ya que una de cada dos lo padece. Se trata de un problema en el que los propietarios tienen un papel fundamental, ya que ellos son claves para que su gato o perro siga unos hábitos saludables (alimento, control de la ración, ejercicio).

Si no elegimos un alimento adecuado para nuestro animal, no pesamos la ración diaria y no fomentamos que haga ejercicio, entonces lo más probable es que el sobrepeso y sus problemas derivados acaben apareciendo.

"Es común pensar que dando snacks a nuestra mascota la hacemos más feliz, pero la realidad es que estos gestos tienen un impacto en su peso y su salud"

¿Una de las causas de este sobrepeso de los perros puede deberse a que tendemos a demostrarles en exceso nuestro afecto premiándoles con alimentos?

Es muy común pensar que dando snacks o un poco más de cantidad de alimento a nuestra mascota la hacemos más feliz, pero la realidad es que estos gestos tienen un impacto en su peso y su salud. Hay que tener en cuenta que es muy importante controlar la ración diaria, idealmente pesando con una báscula, y todos los premios que demos deberían restarse de esta ración. Y también podemos optar por otras formas de premios, como por ejemplo momentos de juego, caricias, cepillado...

Se dice que el sedentarismo es uno de los males del siglo XXI para los seres humanos, ¿qué importancia tiene que los propietarios se conciencien de que sus perros deben tener también una vida activa? ¿Cuál debería ser la dinámica en este aspecto?

La actividad física es fundamental para las mascotas y, junto con el alimento adecuado y el control de la ración, es un hábito saludable clave. El ejercicio idealmente debería practicarse a diario, ya sea dentro o fuera de casa. Por ejemplo, para los perros lo ideal sería que dieran tres paseos de en torno 30 minutos cada uno. En el caso de los gatos, el juego es una forma ideal de ejercitarles. Podemos buscar juguetes que obliguen a que tengan que moverse y buscar tres ó cuatro ratos de juego a lo largo del día.

¿Cuáles son las enfermedades más importantes que pueden sufrir nuestras mascotas si no llevamos un correcto control de su alimentación y actividad física?

A día de hoy, el sobrepeso se relaciona con más de 20 enfermedades diferentes. Entre ellas, dos de las más frecuentes son la artrosis – en un 68% de los casos-, y la diabetes, en un 48%. Además de otras patologías cardiovasculares que suelen ser bastante frecuentes.

Los expertos de Royal Canin también nos ofrecen cinco claves para seguir unos hábitos saludables con nuestros perros (y que pueden aplicarse de igual modo a los gatos):

Alimentación

Hay que elegir el alimento adecuado a sus características de raza, edad y características fisiológicas. De esta forma estaremos contribuyendo a mejorar su salud a través de la nutrición.

Ración diaria de alimento

Debemos controlar la ración diaria recomendada, pesando cada toma a ser posible con una báscula.

Ejercicio físico

Es importante fomentar la actividad física y los juegos con la mascota. En el caso de los perros, la frecuencia y la intensidad dependerá de sus características, pero idealmente deberíamos dar tres paseos de unos 30 minutos cada uno. En el caso de los los gatos, estaríamos hablando más de juegos, intentando dedicarle unos 30 minutos al día repartidos en tres o cuatro momentos de unos 10 minutos aproximadamente cada uno.

Asesoramiento veterinario

Desde el inicio de su vida acudir al veterinario para sus revisiones periódicas y asesorarse de la alimentación que necesita en cada etapa de su vida. Debemos programar una consulta de revisión de peso al menos una vez al año.

Premios

Además, también es importante vigilar los premios. Siempre deberían restarse de su ración diaria de alimento para evitar sobrealimentar. Y también podemos buscar otras alternativas de premios, como momentos de juego, caricias, cepillados del pelo o paseos en el caso de los perros.