Cómo lograr que nuestro gato pierda peso: "No debemos basar en la comida la forma en la que les damos cariño"

En tiempos de coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la obesidad es la primera pandemia no infecciosa. Una pandemia que afecta cada vez más los seres humanos pero que se extiende también a sus mascotas, sobre todo, perros y gatos. ¿Por qué? “Nuestras mascotas han pasado a ser parte de nuestra familia y por lo tanto queremos compartir con ellas no solo momentos y juegos, sino también nuestro tipo de alimentación”, comenta Alicia Fernández Vitali, auxiliar técnico veterinario especialista en nutrición canina y felina de AniCura Abros Hospital Veterinario. “Los cuidadores muchas veces expresamos nuestro afecto hacia las mascotas a través de los alimentos, pero tenemos que ser conscientes de que no debemos basar la forma en la que les comunicamos cariño mediante la comida. No obstante, existen otros factores importantes que también condicionan el peso de las mascotas”, añade la especialista.

Los datos no mienten. Según estudios recientes la obesidad de los animales de compañía está aumentando en paralelo a la obesidad humana en el mundo accidental, alcanzando el 51% en perros y el 44% en gatos según datos del 2018. ¿Qué factores influyen en este incremento de la obesidad en los gatos? Por un lado, la raza - el gato común europeo de pelo corto es por ejemplo una de las de mayor predisposición a sufrirla-, el estado fisiológico - como estar esterilizado-, determinados trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, el hiperadrenocorticismo (o Síndrome de Cushing) o la diabetes mellitus, el sexo (los machos felinos son más propensos a tener kilos de más) y la edad (a mayor edad, más se ralentiza el metabolismo).

Sin embargo, también hay factores ajenos al estado físico y de salud del propio felino que afectan a este aumento de la obesidad. Un estudio realizado por Purina, revela que uno de cada tres propietarios de mascotas no reconoce cuando su animal tiene sobrepeso lo que sugiere, según la compañía dedicada al cuidado de las mascotas, “una falta de capacidad por su parte para detectar esta problemática”.

El estudio señala que proporcionar las herramientas adecuadas y educar a los dueños sobre la importancia del control de peso para la salud de su animal es clave a la hora de prevenir y reducir esta problemática. “Esto es algo que se debe trabajar desde cachorros, ya que por ejemplo los perros que mantienen un peso corporal ideal a través de los años tienen una mayor esperanza de vida de 1,8 años”, señalan.

También se advierte de la graves consecuencias que puede acarrear para nuestra mascota no controlar esta patología: “Enfermedades realmente importantes como la diabetes mellitus, trastornos articulares, cardiovasculares, dermatológicos, respiratorios, urinarios, hipertensión, pancreatitis, hiperlipidemia, esterilidad y cáncer. Además, de constituir un riesgo anestésico y quirúrgico muy serio. En este sentido, el asesoramiento y el control por parte la clínica veterinaria es clave para evitar que el animal sufra obesidad”, explica Fernandez Vitali.

“Las investigaciones demuestran que la obesidad animal es el mayor problema que presentan nuestros animales de compañía. Esto les puede ocasionar problemas de salud relacionados con una gran presión sobre articulaciones y órganos internos, y además tener graves consecuencias para la calidad de vida de nuestros animales”, añade Sònia Sáez, veterinaria y Brand Manager de Purina Corporativo.

¿Qué consejos se pueden tener en cuanta para revertir o evitar los efectos de la obesidad en los gatos? La compañía aporta las siguientes claves:

Alimentación saludable y equilibrada

Cuando un animal inicia su programa de pérdida de peso, es preferible repartir su cantidad de alimento diario en dos o tres pequeñas tomas al día para reducir su sensación de hambre. "Será importante calcular la toma con precisión para no sobrealimentar al animal y no darle sobras de comida humana, ya que esta costumbre añade calorías no deseadas". Para un plan nutricional adecuado, se recomienda visitar al veterinario.

Ejercicio y actividad física

"Jugar juntos en casa es una actividad necesaria para fortalecer el vínculo humano-animal y para ayudar a que la mascota mantenga su peso óptimo". Los expertos insisten en que la variedad es muy importante en la vida de perros y gatos, por lo que una buena rutina de ejercicios debe incorporar actividades de distinta índole. El uso de juguetes y pelotas ofrece un amplio espectro de posibilidades para fomentar su energía.

Control del peso

Tener un control y marcar objetivos hace que sea más fácil seguir el progreso del animal. Se puede anotar en una tabla la evolución de su peso pero lo importante es más el control de su forma corporal que el número de kilos. "El Sistema de Condición Corporal se basa en evaluar el estado físico, tanto de perros como de gatos, mediante la observación de costillas, columna vertebral, cadera, cintura y abdomen". Se recomienda mantener un control periódico con el veterinario para establecer el objetivo necesario para cada mascota.

Constancia

La pérdida de peso en un animal, como ocurre con las personas, es un proceso progresivo, que implica tiempo y esfuerzo. "Los cambios de hábito no son fáciles, por lo que mantener la constancia y no desanimarse será clave para conseguir resultados". El hecho de que el proceso sea gradual es positivo, e implica que sea más improbable el efecto rebote y que vuelva a recuperar el peso.