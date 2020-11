ERC insiste en que es "incompatible" con Cs en los Presupuestos: "Ya basta de terraplanismo ideológico"

Las posibilidades del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado simultáneamente con ERC y con Cs se estrechan cada vez más. Apenas un día después de que el partido naranja insistiera en que no puede compartir la misma "vía" que los republicanos, este jueves el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, coincidió en que "decir que se pueden pactar unos Presupuestos con Cs y con ERC a la vez es simplemente mentir a sabiendas", porque las diferencias ideológicas son enormes. "Ya basta de terraplanismo ideológico", pidió.

ERC votará en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y otros cinco partidos para intentar torpedear a las primeras de cambio la tramitación de los Presupuestos. Pero eso no significa que los republicanos tengan ya decidido apoyar las cuentas cuando se voten de forma definitiva, dentro de unas semanas, y tampoco que ERC vaya a darles luz verde si lo hace Cs. Así lo aseguró Rufián, que argumentó que su partido es incompatible con la derecha. "Si en la política no importara la ideología, esto no se llamaría democracia", señaló.

"Nosotros queremos subir impuestos a las rentas del capital, queremos eliminar o bajar el IVA en productos de higiene femenina o en los pañales, queremos subir los impuestos al juego online, que es la heroína de la juventud. ¿Esto se puede hacer con Cs?", ejemplificó Rufián, que aseguró que el partido naranja tampoco querría "más inversión para Rodalies [el servicio de Cercanías de Cataluña]" o "destinar lo que se gastan en reyes y tanques a la gente".

"Todos sabemos aquí que ustedes intentarán pagar el precio más bajo para aprobar los Presupuestos, y todos sabemos que Cs está desesperado", lanzó Rufián al Gobierno. "Pero no es que Cs sea incompatible con ERC, es que es incompatible con la izquierda", planteó. Y dijo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aunque "igual con ERC cuesta más" sacar las cuentas adelante porque pide "más cosas para la gente", si realmente el Gobierno "quiere salvar a la gente, vale la pena hacerlo con ERC" y no con Cs.

Montero apela a "aparcar las diferencias" por la pandemia

Montero, no obstante, aseguró que la situación actual es tan grave que requiere dejar a un lado las grandes líneas ideológicas, si eso fuera posible. "Le agradezco la responsabilidad de permitir la tramitación de los Presupuestos", pero "es ahora cuando un país tiene que tener altura de miras y superar una suerte de vetos cruzados en los que es más importante el con quién que el qué votamos", pidió la ministra a Rufián, al que aseguró que buscar un acuerdo transversal no significa "renunciar a lo que uno piensa".

"Puedo compartir su llamada a la ideología. Pero también le diré que, ante una situación de pandemia sanitaria como la que no hemos vivido en más de un siglo, además de ideología es necesario dotar de los recursos suficientes a los gobiernos y a la gente para poder transitar esta situación en las mejores condiciones posibles", continuó Montero, que planteó que es imprescindible ponerse "de acuerdo en lo básico". "El que no lo haga se equivoca de cabo a rabo", avisó.

La ministra también afeó que se mezclen peticiones sobre otras leyes en el debate sobre los Presupuestos, como la exigencia de Cs de que el Gobierno deshaga su acuerdo con ERC para que el castellano no sea obligatoriamente lengua vehicular en la enseñanza como línea roja para aprobar las cuentas. "Esta ley [la de Presupuestos Generales del Estado] es importante, pero no es la única que se tramita, y no me parece justo que a una ley que ya tiene una complejidad importantísima tengamos que echarle el peso añadido de otras leyes", criticó.

No obstante, Rufián rechazó que unos Presupuestos, que determinan cosas como la inversión en servicios sociales o planes de estímulo, puedan abstraerse de la ideología política. "Incluso en una catástrofe, no querer a la derecha no es un veto, es autoprotección", porque con Cs no podrán hacerse cosas "útiles" para salir de la crisis, como "subir los impuestos a las rentas del capital" o al juego online, planteó el portavoz de ERC.