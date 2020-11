Montero se abre a negociar sobre el uso del castellano como exige Cs y dejará para el final las enmiendas el PP y Vox

El Gobierno se ha abierto este martes a negociar la exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela, tal y como este martes ha exigido Ciudadanos para dar su apoyo final a los Presupuestos, pero lo hará en los próximos meses, durante el trámite de enmiendas parciales que se abrirá a partir de que este miércoles el Congreso previsiblemente rechace las enmiendas a la totalidad que han presentado PP y Vox, entre otros grupos. A partir de entonces, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que se "analizarán con detenimiento todas las cuestiones que planteen todos los grupos, también Cs".

"Será el momento donde podamos llegar a un acuerdo previo estudio detenido de esta y el resto de enmiendas que presenten los grupos", ha insistido Montero, que se ha abierto a negociar la retirada que exige Cs de una disposición que figura en la nueva Ley de Educación.

Sin embargo, la ministra ha mantenido que para el Gobierno siguen siendo igual de importantes todos los grupos que han accedido a negociar los Presupuestos y no ha presentado enmiendas a la totalidad, como sí han hecho PP, Vox, BNG, JxCAT y la CUP. Se votarán este miércoles en el Congreso, donde no tienen mayoría para salir adelante. Por eso, no conseguirán tumbar los Presupuestos y, por el contrario, situarán a los partidos que las promueven los últimos de la fila para que sus demandas, en forma de enmiendas parciales, sean atendidas después por el Gobierno.

Montero ha dejado claro que el Gobierno escuchará particularmente a quienes van a permitir la tramitación de la cuentas. "Vemos con mucho más interés las enmiendas presentadas [por grupos como PNV, Cs, ERC o Bildu, que no han rechazado los Presupuestos]", ha dicho la ministra. Aunque ha añadido que "eso no quita para que otras formaciones, PP o Vox, que presentan enmienda a la también tengamos cosas que estudiar", ha advertido de que "son prioritarios aquellos grupos que no han presentado enmiendas a la totalidad".

ERC o Ciudadanos

Montero ha hecho mucho hincapié en hablar de todos los partidos que van a permitir la tramitación de las cuentas, entre quienes se encuentra ERC y Cs, dos formaciones que se autoexcluyen entre sí y que tienen sus propios detractores en el Gobierno y su órbita.

Así, Unidas Podemos insiste en excluir a Ciudadanos del pacto presupuestario, en la línea de ERC, mientras que dentro del PSOE hay dirigentes que apuestan abiertamente por que Pedro Sánchez se decante por Ciudadanos como socio presupuestario. Uno de ellos, el presidente de Aragón, Javier Lambán, que este martes ha dicho que ERC le parece "un aliado muy inquietante" y Ciudadanos, "un socio muy tranquilizador".

Montero, sin embargo, no ha querido mostrar preferencias a las puertas de una negociación de los Presupuestos entre los grupos del Congreso donde todas las opciones están abiertas y ni en los sectores más afines a ERC aseguran que los republicanos finalmente no se vean capaces de votar a favor de las Cuentas.

"Este Gobierno está abierto a estudiar todas y cada una de las enmiendas que se presenten para poder llegar a acuerdos con aquellos que no han presentado enmiendas a la totalidad", ha dicho,