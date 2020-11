Lambán muestra su preferencia por Ciudadanos en los Presupuestos: "ERC me parece un aliado muy inquietante"

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha expresado este martes en una entrevista en Onda Cero su opinión sincera sobre los socios del Gobierno en la negociación de los presupuestos. Si bien ha resaltado la importancia de tener unas cuentas para 2021, sobre todo teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesa el país, ha mostrado su clara preferencia por el partido de Inés Arrimadas sobre los republicanos catalanes. "ERC me parece un aliado muy inquietante y Ciudadanos me parece un socio muy tranquilizador", ha reconocido.

El barón socialista no ha tenido reparo en admitir aspectos que no le han gustado del Gobierno de las últimas semanas como la eliminación del castellano como lengua vehicular. En este sentido, ha señalado que no se trata de algo anticonstitucional pero considera que es deber de todos los poderes públicos garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Carta Magna sobre el derecho y deber de todos los los ciudadanos a hablar español.

Cree el presidente aragonés que el hecho de que se haya eliminado no supone que las Comunidades vayan a dejar de utilizarlo como lengua vehicular, pero ha admitido que él "preferiría que no se eliminara".

Lambán ha valorado la importancia de una ley de educación y ha resaltado que ésta debería ser una ley de consenso en la que participaran tanto PSOE como PP para que no se cambie cada vez que haya una nueva mayoría parlamentaria en el Congreso. Si bien cree que era bueno hacer modificaciones en la ley Wert, las controversias de la ley Celáa, que no cuenta con grandes consensos, puede durar lo mismo que la anterior. "Una ley de educación es una de las piedras angulares de un proyecto de país, una ley absolutamente fundamental", ha reiterado, por lo que ha pedido "al Gobierno de España un esfuerzo todo lo colosal que sea necesario para que esta ley de educación salga por consenso".