¿Saldrá la moción de censura de Vox? Este es el voto anunciado por cada partido en la primera jornada

"Puede que perdamos pero habremos transmitido los motivos que hacen necesario convocar elecciones y censurar al Gobierno", así empezó el diputado de Vox, Ignacio Garriga, a exponer la tercera moción de censura en España en menos de tres años. Y es cierta la sospecha de Garriga porque Abascal no tiene ninguna posibilidad de desalojar a Sánchez de la Moncloa.

La moción de censura a Sánchez solo deja una duda y es el sentido de voto del Partido Popular de Pablo Casado que no ha dejado claro si votará en contra o abstención. A la espera de la aclaración de los 'populares', la moción está condenada al fracaso, sin ningún apoyo más que el de los 52 diputados de Vox y, por tanto, los noes serán 298.

Unidas Podemos, el PP y el PSOE serán los que intervengan en la sesión de mañana jueves (que obviamente votarán en contra), a las 9:00 de la mañana y así como el líder de Vox. La votación se producirá a continuación. Sin embargo, los partidos que intervinieron este miércoles ya han dejado clara su posición y este es el voto anunciado de cada uno.

ERC

ERC ha ido más allá del no, y antes de la moción planteó, junto con otros partidos, boicotearla. De hecho, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, expuso en su intervención que "si la derecha española fuese democrática", Garriga y Abascal "se habrían quedado solos". En su intervención, Rufián ha descalificado a Vox como "un ectoplasma del falangismo, del trumpismo y del cuñadismo", pero ha responsabilizado de su crecimiento al PSOE.

PNV

El PNV ha usado menos tiempo del que le correspondía y ha despachado su intervención en la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez en alrededor de dos minutos para no contribuir al uso "espurio" de esta herramienta parlamentaria y no dar "protagonismo" a la "patochada" de Vox, según ha expresado su portavoz, Aitor Esteban. “Abascal no es candidato es un no candidato, el PNV no contribuirá a dar protagonismo a esta patochada de la moción de cesura, evidentemente votaremos no”.

Ciudadanos

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido su "no" los de Vox intentado alejarse de lo que propone el partido. Según ella, su moción de censura solo sirve para "fortalecer" al Gobierno de Coalición ya que ha permitido defender "el relato que necesitan" y así justificar sus alianzas políticas. La lideresa ha opinado que Santiago Abascal "no es una alternativa" ni él ni su proyecto ya que no incluye a todos los españoles, ni siquiera a sus propios votantes. "No es alternativa responder a los ataques al rey echando de menos al franquismo, ni el antieuropeismo y no hacer nada ante la pandemia", argumentó.

JxCat

El partido independentista JxCat ha mostrado su rechazo a esta moción de censura con un "no en mayúsculas" y "sin paliativos", pero con desconfianza en el Gobierno de Sánchez y al que piden políticas y mayor apoyo a la democracia. En la tribuna, los diputados del partido catalán han vuelto a revindicar su "derecho a la autodeterminación" y a ello han sumado críticas por la gestión "negligente" de la pandemia. La portavoz de JxCat, Laura Borràs, ha tildado la moción de Vox de "tragicomedia parlamentaria", de "grotesca y oportunista", al tiempo que ha defendido hacer un "cordón sanitario" a la formación de Santiago Abascal, si bien ha subrayado que al "fascismo no se le ignora, se le combate con votos".

Más País

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado duramente al partido de Abascal al cual tildó de calificativos como "matones de clase del instituto" y definió a su líder como "peligroso, amenazante", "lleno de complejos" y el "más cobarde". El partido de Errejón, que claramente votará en contra de la moción de cesura, les advirtió a los de Abascal de que una moción no es fallida solo porque no tenga votos sino que lo es cuando "no tiene ni votos ni ideas".

Compromís

Joan Baldoví, de Compromis, cuyo sentido del voto es 'no', ha tachado de "basura" la moción de censura encabezada por el líder de Vox, Santiago Abascal, contra el Gobierno de Pedro Sánchez pero ha celebrado como una "bendición" que al menos sirva para ver a las derechas, "la cobarde, la veleta y la fascista", enfrentadas. Ha asegurado estar encantado" al ver a "toda la derechita dividida" ante la moción y ha desvelado que no esperaba ver nunca en tres años tres mociones contra el PP y se ha preguntado "quién votaría para ser un futuro presidente del Gobierno a "una persona sin empleo conocido".

EH Bildu

Bildu en su intervención hizo algo parecido a lo que hizo el PNV. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, solo empleó un minuto de su intervención en dirigirse a Vox. Aizpurua dijo: “No voy a entrar siquiera a debatir sus ganas de que la violencia y el dolor vuelvan a la sociedad vasca y española, porque es tan grave, tan grave, que ni siquiera merece una valoración”. Y le anunció: “ Jamás, jamás, formarán parte del futuro que los vascos y las vascas tenemos por delante. Jamás.” A esta intervención, Abascal respondió leyendo la lista de los asesinados por ETA con todos sus diputados en pie durante más de media hora.

PRC

José María Mazón, del PRC, - que votará en contra de la moción- ha apreciado que Vox solo escucha a los suyos y desconoce lo que ocurre en la calle y ha considerado "una pérdida de tiempo" el debate. Ha considerado los planteamientos de Vox un "peligro público", que pondría en peligro el estado autonómico y ha dudado que, si ganarán la moción, convocarán elecciones.

Foro Asturias y UPN, un "no" menos rotundo

Foro Asturias tampoco apoyará la moción de censura y su portavoz, Isidro Martínez Oblanca, ha recordado su pacto con el PP, por lo que no podía votar a favor de la moción, a pesar de reconocer la coincidencia en algunos de sus planteamientos, como la "pésima gestión" del Gobierno durante la presente pandemia.

Por su parte, Carlos García Adanero, de UPN, se ha referido también a su acuerdo con el PP, por eso han insinuado que votarán en contra. Aunque, para ellos, "motivos hay" para votar a favor de la moción, si bien su defensa del foralismo y el regionalismo con lealtad a España se lo impedía y ha abogado por profundizar en lo que les une porque, "para pactar, hay que negociar". "Una moción de censura no es una cuestión de confianza. Que votemos no a esta moción de censura no quiere decir que estemos a favor del Gobierno de Sánchez", han matizado.

Nuevas Canarias y Coalición Canaria

Los partidos de las islas Canarias votarán en contra. Por un lado, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, ha dicho que la iniciativa de Vox es para "mejorar su posición política y meter en un lío al primer partido de la oposición" y les ha acusado de "fascistas y totalitarios, que si pudieran darían un golpe de estado", así como de construir "hechos alternativos con la historia".

Tanto Quevedo como la representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, han dudado del trato que le darían a Canarias con un Gobierno presidido por Abascal, y esta le ha acusado de defender una moción, que es "puro teatro" y de poner el futuro de España en peligro, en vez de trabajar por salir adelante en este momento".

Teruel Existe

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha precisado que la agrupación de electores que representa es plural y tiene una visión de España diversa, que no coincide con el "arquetipo simplificador" que defiende Vox, a quien ha llamado a detener "la confrontación estéril".

CUP

El portavoz de la CUP, Albert Botrán, le ha dicho que su discurso "supura odio al diferente" y ha considerado que los principios de Vox son contrarios a los derechos humanos y la democracia. "Usted odia al diferente. Su discurso supura odio y el problema es que las palabras no me afectan pero luego se transforman en agresiones", ha asegurado.

BNG

El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, ha confirmado ante el Pleno su rechazo a la moción de censura de Vox, un partido al que tacha de "totalitario y franquista" y que, en su opinión, busca "eliminar" al discrepante. La réplica del presidente de Vox ha sido breve a la respuesta de BNG: "Usted nos ha llamado escoria fascista y ¿sabe qué le voy a decir? Que usted es un triste".