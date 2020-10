El Supremo pone fin hoy a la disparidad de criterio sobre las hipotecas con IRPH: ¿cuáles son sus posibles decisiones?

El Tribunal Supremo celebra este XXXX el pleno en el que se tiene que pronunciar sobre las hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) después de que el Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE) dejara en manos de los jueces españoles la decisión definitiva.

El TJUE dictaminó el pasado mes de marzo que "los tribunales españoles deberán asegurarse del carácter claro y comprensible de las cláusulas de contratos de préstamos hipotecarios que establezcan la aplicación de un tipo de interés variable basado en el índice de referencia de las cajas de ahorros". La justicia europea se pronunció después de que el juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona suspendiese un procedimiento e instase al tribunal de la UE a que se pronunciase sobre la legalidad y la transparencia del IRPH.

De esta manera, Europa acordó que fueran finalmente los tribunales nacionales los que decidieran acerca de la falta de transparencia de las hipotecas suscritas con este índice.

La ausencia de un criterio claro ha provocado hasta la fecha que en las miles de reclamaciones sobre este índice hipotecario cada tribunal haga una interpretación propia, lo que en la práctica ha derivado en que unos juzgados den la razón a los afectados y otros a las entidades bancarias, aunque con un 70% de las sentencias favorables a los clientes.

Ahora, el Tribunal Supremo entra de nuevo en escena para decidir sobre los cinco recursos de casación admitidos a trámite -se estima que se han presentado más de 150- y fijar así un criterio que sirva para que los jueces puedan decidir si el IRPH es o no un índice poco transparente. En noviembre de 2017, el Alto Tribunal ya consideró que la mera referencia de una hipoteca a un índice oficial no implicaba falta de transparencia ni abuso alguno. ¿Por qué tendría ahora que reconsiderar su posición?

"El iRPH sí puede ser examinado por falta de transparencia"

"En 2017, el Supremo dijo que no podía entrar a examinar si el índice es transparente, pero el Tribunal de Justicia de Unión Europea dejó claro en su sentencia posterior que el IRPH sí que puede ser examinado por falta de transparencia. Ahora debe permitir que los jueces entren en el examen de la cláusula", opina Almudena Velázquez, codirectora legal de reclamador .es, en conversación con 20minutos.

El Alto Tribunal consideró también en su fallo que el IRPH no podía considerarse un índice abusivo porque se encontraba dentro la normativa legal y que no podía examinarse en base a los resultados negativos que tuviesen los clientes. "El TJUE reconoció que los bancos no tienen una bola de cristal para predecir el futuro, pero sí precisó que las entidades podían haber dado información al cliente con la evolución de ese índice en los próximos tres años", aclara Velázquez.

Así, el esperado nuevo pronunciamiento del Supremo está haciendo temblar a la banca española. Según los últimos datos hechos públicos por las propias entidades respecto a su exposición al IRPH, el sector contaría con 16.700 millones de euros en crédito vivo referenciado al índice. Se estima que, en el peor de los escenarios, las entidades deberían desembolsar el doble de esa cantidad, unos 33.400 millones de euros.

Entre fijar un criterio o devolver la pelota a Europa

Desde la plataforma especializada en la defensa del consumidor Reclama Por Mí, por su parte, opinan que el Supremo puede optar por vías: aclarar qué se entiende por “falta de transparencia” y sus consecuencias o elevar una nueva cuestión prejudicial al TJUE, aunque esta última decisión "paralizará de nuevo todos los casos que están a espera de resolución y con ello que las familias afectadas sigan pagando 200 o 300 euros más al mes que si tuvieran su hipoteca referenciada al Euribor”. señala Javier Moyano, CEO de la plataforma.

En el caso en el que el Supremo decidiese fijar un criterio claro, existen tres posibilidades. Por un lado, que se anule el índice. Entonces, "el banco tendría que devolver al cliente todos los intereses pagados a lo largo de la hipoteca en concepto de IRPH y, desde ese momento en adelante, no se aplicaría ningún otro interés salvo que esté reflejado en las propias escrituras y que solo podría ser el diferencial o un índice sustitutivo en caso de que lo haya", indican desde Reclama Por Mí.

Otra posibilidad es la sustitución del IRPH por el Euribor y la devolución de cantidades en comparación con la hipoteca referenciada: "En este caso, en lugar de considerarse nulo, se sustituirá por el Euribor, incluso aunque en la escritura no estuviera reflejado. Se recalcularía la hipoteca con el índice sustitutivo y se devolverían las cantidades correspondientes a la persona que quiera reclamar el IRPH".

La última opción es que el Supremo fijara una prescripción de la reclamación, como pretenden algunas entidades bancarias, aunque este escenario es poco probable.

¿Qué es el IRPH?

El IRPH es un índice oficial reconocido por el Banco de España. Para calcularlo, se hace la media de los intereses a los que los bancos colocan sus hipotecas. Es el segundo índice más utilizado en los préstamos para la compra de viviendas solo por detrás del Euríbor, cuyo cálculo va unido a los préstamos entre banco.

En 2013, cuando el Euríbor empezó su descenso a valores cercanos al cero, el IRPH se mantuvo estable en el 2%. Esto supuso un encarecimiento de las cuotas de las hipotecas afectadas entre 200 y 300 euros al mes, según plataformas de afectados como Asufin o IRPH Stop Gipuzkoa.

Las diferentes asociaciones creen que hubo falta de información a la hora en su comercialización. "Es un índice engañoso para los usuarios porque es muy difícil comprender semejantes fórmulas ni sus ventajas ni sus inconvenientes y que fue comercializado fraudulentamente. Se ofrecía como las cláusulas suelo como un beneficio para el consumidor. Se decía que iban a estar más protegidos y se ha demostrado falso", ha asegurado Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae). Algunas plataformas hablan de hasta unos 1,3 millones de personas o familias afectadas.

La banca, por su parte, sostiene que el IRPH es un índice oficial elaborado por el Banco de España, es decir: que las entidades no intervienen en su configuración. También subrayan que no había sido cuestionado hasta ahora en sus 25 años de existencia y que dicho conflicto no puede ser comparado con el de las cláusulas suelo, ya que no es una cláusula del contrato, por lo que no puede ser objeto de un control de transparencia ni de abusividad al haber sido fijado conforme a disposiciones legales.