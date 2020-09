Joan Calabuig: "La Generalitat definirá cuatro o cinco grandes proyectos para acceder a los fondos europeos"

La Unión Europea afronta un reto de grandes dimensiones. El Plan de Recuperación aprobado a raíz de la crisis de la Covid-19, también llamado Next Generation EU, pretende sentar las bases del futuro con una inyección de 750.000 millones de euros añadida al billón ya previsto para el periodo 2021/2027. Por primera vez, la Comisión se endeudará para estimular la economía. La Comunitat Valenciana ya ha movido ficha al elaborar una cartera de 410 proyectos.

El secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig, analiza las posibilidades que el plan abre para la Comunitat Valenciana. Nacido en València en 1960, es la voz y los ojos de la Generalitat en Bruselas. Ha sido diputado del PSOE en Les Corts y en el Paramento Europeo, entre otros cargos. En 2016 dio el salto desde el Gobierno local de València al Ejecutivo autonómico de Ximo Puig.

¿Cuáles son las principales condiciones de estas ayudas? Tienen dos condicionantes: uno, que han de servir para modernizar la economía. Es decir, orientados a tres elementos: la digitalización, el pacto verde europeo (lucha contra el cambio climático y que en 2050 seamos neutrales en la emisión de gases de efecto invernadero) y la resiliencia del sistema sanitario o educativo ante amenazas como la pandemia u otras.

El segundo es que la mayor parte de los recursos se puedan gastar en los tres primeros años del periodo, es decir en 2021, 2022 y 2023 se debe producir el mayor impulso. A España le corresponden 140.000 millones, de los que 71.000 serán en subvenciones directas y el resto créditos a bajo interés.

"Estas ayudas se distribuyen por objetivos de modernización, sostenibilidad y digitalización"

¿Cómo puede acceder la Comunitat a los 410 proyectos que anunció Ximo Puig en Les Corts? Esos planes se van a financiar con tres vías. Una serán los presupuestos generales del Estado, otra los propios presupuestos de la Generalitat y una tercera las transferencias y recursos de la UE. Dentro de estos últimos, a la vez hay dos: el Plan Operativo de la Comunitat Valenciana (la vía ordinaria) y además, habrá otra fuente de financiación que consistirá en tratar de acceder al máximo posible de los fondos que le tocan a España para este periodo del Plan de Recuperación Europea.

Calabuig, en su despacho, durante la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

¿Cómo surgió la confección de estos proyectos? Estamos trabajando desde que el Consejo Europeo decidió aprobar el plan. A principios de agosto se reunió la Comisión Interdepartamental de Unión Europea de la Generalitat. A todos se les informó de las condiciones y plazos para encajar sus planes presentes y futuros en esos nuevos planes de recuperación.

¿Se estaban adelantando entonces? La C. Valenciana pretende estar ahí, bien posicionada, con proyectos que puedan estar bien alineados con lo que ha planteado la Unión Europea. El resultado no lo veremos mañana ni pasado, porque España presentará su plan antes de final de año y luego la Comisión tiene dos meses para revisar el primer borrador y aprobarlo. Se desarrollará desde mediados de 2021 en adelante.

¿En qué consistió la reunión en la Moncloa de los enviados del Consell de la semana pasada? En Madrid nos reunimos con Manuel de la Rocha, asesor económico del presidente del Gobierno, para tratar de conocer todos estos aspectos y cuál iba a ser la posición del Gobierno. A corto plazo, presentará un esquema del plan nacional más ajustado, más identificable. Ahora solo han expuesto las grandes líneas.

Sobre ese primer documento hablaremos todos y, cuando se plantee el debate, el Gobierno presentará el borrador de documento a la Comisión. Se trata de una oportunidad histórica porque nos permite, por un lado, adelantar la salida de una crisis muy profunda y sin precedentes, y a la vez transformar nuestra economía para hacerla más competitiva, verde y digital.

"La Comunitat Valenciana estará muy bien situada; no partimos de cero"

Además de informarse, ¿tuvieron algún tipo de respuesta? No, porque eso es prematuro. Obviamente, sí que sabemos que hay unos sectores que son especialmente importantes en la economía valenciana. Sectores industriales como el automóvil y la industria auxiliar, la cerámica, el textil, el agroalimentario y el agroindustrial.

Nosotros no desarrollamos los proyectos concretos allí, porque no era el momento, pero sí que hubo coincidencia de dónde están algunos de los elementos de valor añadido que puede tener nuestra comunidad. También se habló del turismo, que tiene vínculos muy íntimos en su modernización con la digitalización y la sostenibilidad, son dos elementos que cuadran muy bien ahí. Eso no fue todo ni fue lo único, pero fue lo relevante.

¿Tienen algún calendario para seguir con esos contactos? Esperamos que el Gobierno vaya fijando con mayor concreción cuál va a ser su posición dentro de esas tres grandes líneas europeas, las sublíneas. Hemos quedado en que sí, esperamos que a finales de octubre habrá un nuevo contacto para ir más sobre lo concreto.

El secretario autonómico, en el Palau del Marqués de Castellfort, sede de su departamento. EDUARDO MANZANA

¿Ha hecho la Generalitat alguna propuesta sobre criterios de reparto para la elaboración del Plan Nacional? A mí me gustaría insistir en que no se trata sobre todo de criterios de reparto. Eso sí, la Generalitat Valenciana sí que definirá cuatro o cinco grandes proyectos prioritarios en los que realmente tiene especial interés.

¿Se puede decir cuáles son? No, todavía no, porque estamos trabajando, viendo todo lo que hay, todavía es pronto.

¿Serán los de mayor inversión? Efectivamente, los más relevantes, los más transformadores. Y luego, evidentemente, habrá toda una serie de proyectos no tan grandes pero que también tienen que contribuir a la transformación de la Comunitat Valenciana. He citado los sectores y las líneas de actuación.

En cualquier caso, estarán relacionados con el modelo productivo valenciano. Claro, al final vamos a tener que hacer una transformación importante de nuestra economía. Yo soy optimista, lo digo sinceramente, porque creo que el mundo empresarial valenciano tiene muy metida en la cabeza, aunque haya muchas pymes y empresas de tamaño reducido, la mentalidad de impulsar las innovaciones tecnológicas y de hacer procesos circulares y más verdes. Ahora vamos a tener la ayuda para dar un verdadero salto adelante en todo eso y adelantar esos proyectos ya iniciados.

¿A qué cantidad podría llegar a acceder la Comunitat Valenciana? Este tipo de fondos no se van a distribuir fundamentalmente a las comunidades autónomas por razón de lo que son (población, etc). Una parte sí, pero la principal dependerá, en el caso de las transferencias, de la capacidad de las administraciones, de las empresas y del espacio de colaboración público-privada para presentar proyectos de envergadura alineados con los objetivos europeos y ejecutables a corto plazo.

¿Fondos por proyectos concretos? Exacto, se distribuyen en función de qué vas a aportar para la modernización, la competitividad, la sostenibilidad y la digitalización.

"A finales de octubre habrá una nueva reunión con el Gobierno de España para ir más a lo concreto"

¿Qué posibilidades ve? Creo que la Comunitat estará muy bien situada en todo ese proceso porque no partimos de cero. Administraciones y empresas hemos hecho un gran esfuerzo en materia de digitalización, sostenibilidad, en refuerzo del sistema sanitario. Tengo esperanzas de que, al final, el balance sea positivo. A priori no se puede cuantificar, lo veremos en tres años.

¿Serán a cambio de recortes? En este caso, a diferencia de la crisis de 2008, nadie cita la palabra recortes. Al contrario, lo que piden es que se gasten. Hay recursos y se tienen que gastar. La única exigencia es que se gasten bien, en las líneas marcadas, y que se gasten pronto. Es un cambio radical de planteamiento de la UE. Aquel planteamiento causó sufrimiento, más desequilibrios y más desigualdades, eso es objetivo.

¿Quién los evaluará? Hay varios niveles. Una primera es del Gobierno de España, a través de los distintos ministerios que tendrán los recursos, pero también habrá una evaluación continua de la Comisión Europea.

¿Tendrán las infraestructuras el peso que tradicionalmente han tenido en la inversión europea? Son siempre muy importantes, pero algunas contribuyen claramente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el desarrollo ferroviario. ¿Puede este Plan de Recuperación para hacer una nueva autopista? No, no es eso. Pero sí, por ejemplo, introducir en las redes de carreteras la extensión de la fibra óptica al interior de la Comunitat Valenciana.

O sea que el modelo irá por hacer más líneas de metro y menos carreteras. Efectivamente. Por ejemplo, la nueva línea de metro de la calle Alicante a La Fe sirve objetivamente para reducir emisiones dentro de la ciudad. En esta ciudad entran todos los días 150.000 coches echando humo. Infraestructuras, sí, pero siempre que supongan esa transformación.

"Ahora nadie habla de recortes. La prioridad es que se gaste bien, en las líneas marcadas y pronto"

¿Cree que la UE se juega su credibilidad con la respuesta a esta crisis? Es absolutamente esencial. La crisis de 2008 y todo aquel erróneo camino de la austeridad rompió la confianza de muchos ciudadanos en la UE. Esta vez, creo que se ha aprendido la lección. Además, de ahí surgieron también los populismos, los radicalismos y la división de las sociedades. Del éxito de esta operación dependen mucho la fortaleza de la propia Unión Europea, su capacidad de avanzar económica y socialmente y su influencia en el mundo.

Calabuig, durante la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

La 'hipoteca reputacional' valenciana en Bruselas

El presidente Puig asegura que se ha levantado la ‘hipoteca reputacional’ de la Comunitat Valenciana. ¿También en Bruselas? La situación ha cambiado mucho, sinceramente. También porque hay una actitud muy diferente desde la llegada del Botànic. Este Gobierno, cuando llegó, lo primero que dejó claro es que era europeísta.

Hay un detalle que a veces no se recuerda: cuando el presidente Puig entró en su despacho, la primera decisión que tomó, y lo saben en Bruselas, fue volver a colocar la bandera de la Unión Europea, que había sido retirada de todos los mástiles de todos los despachos oficiales y del entorno de las instituciones valencianas. Estamos ante una región importante de Europa que claramente ha alineado sus objetivos con los de la UE, lo que ha supuesto una situación de alivio en Bruselas.

Pero en su momento hubo muchos conflictos abiertos. Este Gobierno ha tratado de solucionar los problemas que nos habían dejado. Aquí había un montón de expedientes abiertos de mil conflictos: desde los abusos urbanísticos, la Ciudad de la Luz en Alicante, Ciegsa con los colegios, y el BEI el falseamiento de datos de Sanidad… Todo eso está solucionado o en vías de solución. Además, hemos cambiado el talante y se apuesta por el reforzamiento europeo y que soluciona las diferencias de una manera civilizada.

Esta Comisión es nueva, pero con la anterior, probablemente Ximo Puig fue el presidente de comunidad autónoma que mayor relación tuvo y realmente la Generalitat Valenciana está al más alto nivel de relación con Bruselas. Las relaciones en este momento son muy buenas, aunque queden flecos en los que avanzar, como la Ciudad de la Luz.