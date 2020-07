Salvador Illa reconoce que la situación de los brotes es preocupante: "Hemos tenido 118 y 67 están activos"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que la situación actual de rebrotes en España "es preocupante", pues "desde el 11 de mayo hemos tenido 118 brotes, de los cuales 67 están activos", siendo los de Segrià (Lleida) y A Mariña (Lugo) los que más preocupan.

No obstante, ha asegurado que, según los datos epidemiológicos actuales, no cree necesario volver a decretar el estado de alarma. "Sería el último recurso, pero no lo podemos descartar", ha afirmado el ministro en una entrevista en el 'Matí' de Catalunya Radio, añadiendo que se consideraría la reactivación de la alarma en el caso de producirse "una transmisión comunitaria sostenida que afectase a otra comunidad autónoma y que no hubiese otra forma de controlarla".

"Brotes hay prácticamente en todas las comunidades autónomas y seguirá habiéndolos. Es una situación a la que nos tenemos que acostumbrar", ha insistido Illa, afirmando que, hasta que no haya una vacuna o un tratamiento eficaz contra la Covid-19, "deberemos convivir con el virus".

Para controlar estos rebrotes, asegura que es primordial la detección precoz de todos los casos -sintomáticos y asintomáticos-, así como una coordinación constante del gobierno central con las comunidades autónomas; algo que, según ha confirmado, "ya se está haciendo".

Más información en breve.