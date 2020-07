El brote de covid de Ordizia, en Guipúzcoa, dispara a 30 los positivos, el primero de ellos proveniente de Lleida

El Departamento de Salud del País Vasco (Osakidetza) ha informado de que el número de casos de coronavirus relacionados con el brote detectado en una zona de bares de la localidad de Ordizia (Guipúzcoa) ha aumentado hasta 30 tras detectarse 14 nuevos positivos este martes tras más de 707 pruebas PCR de las que ya se conoce el resultado.

Hasta el momento se han realizado 985 test PCR, a los que se añadirán otros 540 más este martes para trazar todos los contactos vinculados con el foco, cuyo origen ha sido situado en un caso importado procedente de Lleida. Esta información, que ya adelantó el lunes Fernando Simón, ha sido confirmada por la consejera de Salud del País Vasco, Nekane Murga, que ha detallado que la principal hipótesis es la transmisión en una reunión familiar en uno de estos locales de hostelería.

Murga ha anunciado que se creará una comisión de seguimiento del brote con la participación de los alcaldes de Ordizia, Beasain, Idiazabal y Lazkao, pero ha descartado, de momento, aplicar un confinamiento. "En este momento no está entre nuestras previsiones realizar aislamientos porque no creemos que tenemos datos como para hacer una indicación de este tipo", ha explicado la consejera en rueda de prensa, aunque previamente había afirmado que "no dudaremos en actuar con firmeza si los resultados así lo indicaran".