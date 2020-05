Sanidad identifica Lleida, Totana, Cuenca y Ceuta como los lugares donde han repuntado los contagios de Covid-19

Sanidad considera que los datos muestran una evolución "muy favorable" de la epidemia de coronavirus, con una tendencia descendente sostenida durante las últimas nueve semanas, a pesar de "algunos" rebrotes aislados en los últimos días que han sido detectados precozmente y los contactos aislados. Estos rebrotes se han situado en Lleida, Totana, Cuenca y Ceuta

Lo ha asegurado este jueves en su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso y en una rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha subrayado que "difícilmente" se habría conseguido llegar a la actual situación de la pandemia sin la declaración del Estado de Alarma.

"Hoy, a pesar de haber reducido drásticamente la transmisión de la enfermedad, sigue siendo necesario ordenar y controlar la movilidad, algo que solo es posible mediante esta figura constitucional", ha considerado.

Y es que en los últimos días se han producido "algunos" rebrotes, en concreto en Lleida, Totana (Murcia) y Cuenca, pero se han detectado "precozmente" y se han controlado las infecciones gracias al aislamiento de las personas. Estos casos demuestran, según Illa, que los sistemas de detección precoz "funcionan", si bien ha incidido en que "no puede haber relajación" en las medidas.

"Hay zonas con casos que se circunscriben en grupos muy concretos, poblaciones muy limitadas en las que se puede establecer un nexo entre un caso y el siguiente", ha detallado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que compareció junto con Illa para notificar los cambios de fases de cara al 1 de junio.

Simón añadió que están a priori "muy controlados" y se aplican las medidas habituales "pero con mayor celeridad y de manera muy contundente".

Prudencia de las zonas con rebrotes

"Que tenga constancia en Cataluña (Lleida), Totana, Cuenca y Ceuta, hemos hablado con todos los consejeros, lo importante es que los equipos de salud pública hablen con el CCAES", ha explicado el ministro en la rueda de prensa.

Salvador Illa ha añadido que la actitud de todos "ha sido de mucha prudencia", refiriéndose a la decisión que tomó la consejera de salud catalana de pausar el paso a la fase 2 en la zona de Lleida hasta garantizar la situación. "Estoy muy tranquilo con Lleida", comentó.

Y también ha sido prudente el consejero murciano con el caso de Totana, que tomó una decisión de pausar durante unos días la evolución y lo pidió esta semana cuando toda Murcia lleva ya una semana en la fase 2. Por otro lado, el ministro apuntó que Castilla-La Mancha ha hecho una "detección precoz muy eficaz" en Cuenca.

Ceuta ¿vuelta a fase 0?

Asimismo, ha habido un rebrote en Ceuta y por ello, su Gobierno quiso retroceder en la fase de desescalada. En una rueda de prensa telemática, el consejero de Sanidad del Gobierno ceutí, Javier Guerrero (PP), ha mostrado este jueves su "gran preocupación". "Si no somos responsables nos espera volver para atrás ya que se han detectado 2 positivos y 80 aislados por culpa de una fiesta de cumpleaños y ésto no puede ser porque se pueden hacer reuniones de 15, pero no fiestas".

Sanidad dice que han apostado por ver la evolución de Ceuta la próxima semana y esperar si sus responsables piden el paso. Aunque Illa apuntó que "en todo caso ha habido un mecanismo de detección precoz que ha funcionado y, en principio, si las cosas siguen bajo control no hay ninguna indicación que haya un retroceso de fase". Por tanto Ceuta seguirá en la fase 2.

“En Ceuta ha habido un brote, pero está bajo control. Ha existido un mecanismo precoz que ha funcionado para corregir brotes. Si siguen bajo control no hay ninguna indicación que pueda haber un retroceso de fase”, ha indicado el ministro de Sanidad. “Si las cosas se hacen como hacerlas, no tienen que retroceder”, añadió.

Por su parte, Fernando Simón ha apuntado que "el volumen del problema es manejable por las autoridades de Ceuta y ahora mismo está en una situación favorable. "Está haciendo un trabajo muy bueno de seguimiento”, valora.