La fase 1 queda atrás para Gomera, Hierro, Graciosa y Formentera: ¿qué les estará permitido hacer ahora en fase 2?

Sanidad anunció este viernes que solo cuatro islas podrán pasar a la fase 2 que son la Gomera, Hierro, Graciosa y Formentera. Las tres islas de Canarias y la isla balear progresan directamente a la fase 1 el 4 de mayo cuando el resto de provincias y territorios del país estrenaba la fase 0.

El Gobierno adelantó en el plan de la desescalada las principales medidas y los alivios de esta fase intermedia. En ella, habrá más contacto social y se permitirán reuniones de hasta 15 personas, siempre y cuando sea gente no vulnerable ni con patologías previas.

Aquí se permiten las visitas de un familiar a personas con discapacidad en residencias y viviendas tuteladas. Excepto en el caso de las residencias de mayores.

Desescalada Fase 2 Carlos G. Kindelán

Hostelería y restauración

En la fase 2, es decir, la fase intermedia, se abrirá el espacio interior de los locales de restauración pero con las medidas de separación adecuadas para garantizar las distancias adecuadas.

Sin embargo, no se podrá estar en las barras de los bares y los clientes estarán siempre sentados. Además quedan excluidos los bares nocturnos y las discotecas.

Centros comerciales

Los centros comerciales se abrirán al público prohibiendo la permanencia en las habituales zonas comunes y áreas recreativas de estos centros y con un aforo limitado al 40%.

En cuanto a los mercados al aire libre podrán pasar del 25% de los puestos habituales al 33 o superior, si se amplía el espacio hábil y puede mantenerse la distancia de seguridad entre puestos.

Hoteles

En la fase 2 se abrirán ya las zonas comunes con limitación de un tercio del aforo, excepto las áreas de hostelería del propio hotel, que seguirán las normas para los restaurantes descritas en el apartado anterior.

La cultura: teatros, cines...

También volverá la posibilidad de reanudar los cines, teatros, auditorios, visitas a monumentos, salas de conferencias y salas de exposiciones , pero con un aforo de un tercio y separación entre las personas. Y lo mismo ocurrirá con las visitas a monumentos, teatros, salas de exposiciones y salas de conferencias.

Se podrán celebrar actos culturales de menos de 50 personas y serán posibles los actos al aire libre, pero con menos de 400 personas y además, deberán estar sentados.

También se podrá permitirá la caza y la pesca. Por otro lado, en esta fase 2 los lugares de culto tendrán el aforo limitado a la mitad.

Bodas y velatorias.

En la fase 1 se permitían la celebración de bodas y velatorios pero sin asistentes. En esta etapa podrán acudir familiares y amigos, aunque con número limitado de invitados y siempre manteniendo la distancia de seguridad.

Deporte

Se permiten entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas y entrenamiento total total en ligas profesionales. Los campeonatos profesionales reabrirán mediante partidos a puerta cerrada o con limitación de aforo, que pueden ser retransmitidos.

Las actividades deportivas al aire libre se podrán realizar con aforo limitado, en términos similares a las actividades culturales y de ocio. ).

Segundas residencias

Las autoridades sanitarias habían planteados los desplazamientos a las segundas residencias para esta fase 2, pero finalmente el Ejecutivo los ha permitido en la fase 1, siempre dentro de la misma provincia.

Movilidad terrestre

Respecto a las demás flexibilizaciones de movilidad terrestre, aérea y marítima, se mantendrán las establecidas en la fase 1.

Dudas sobre el curso escolar

La fase intermedia establece que el curso escolar comenzará en septiembre, pero con algunas excepciones, que son las actividades de refuerzo, garantizar que los menores de 6 años puedan acudir a los centros si trabajan ambos padres porque no se podrán quedar con los abuelos y la celebración de la EVAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad). Pero esto no está claro. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado este viernes que las medidas de desescalada en Educación "no son posibles con el marco actual del decreto de alarma, puesto que "están explícitamente excluidas".

"Por eso, verán ustedes que en la orden de la fase 2, que afecta a cuatro islas mañana, pues quedan excluidas porque en este contexto no es posible", ha dicho en rueda de prensa telemática preguntado por la negativa de las comunidades autónomas a permitir el regreso a las aulas en la fase 2 de los menores de 0 a 6 años y por si el Gobierno tiene un plan para esos niños a medida que sus padres se vayan reincorporando al trabajo.

Fuentes del ministerio de Sanidad han señalado que no se contempla la vuelta de los menores de 0 a 6 años en esta fase, tal y como se previó en un principio y a lo que se han negado las comunidades autónomas. Sin embargo, no han precisado si otras medidas previstas en principio en la fase 2 se contemplarán o no y han recordado que las medidas anunciadas para las diferentes fases son orientativas y se pueden ir adaptando en función de las necesidades.