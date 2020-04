Cambios en la rueda de prensa diaria del comité de expertos: ya no estarán Guardia Civil, Policía y Defensa

España se había acostumbrado ya a una determinada imagen de las comparecencias en La Moncloa posteriores a las reuniones del comité técnico de seguimiento del coronavirus. Máxime cuando han sido una constante a lo largo de las últimas seis semanas. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado este sábado que esa imagen ya no volverá a producirse a diario, tan solo "singularmente", porque no acudirán los portavoces de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Aunque no está confirmado, parece que tampoco lo hará la portavoz del Ministerio de Transportes, por tanto, la rueda de prensa se limitará a las novedades correspondientes al Ministerio de Sanidad.

Ha sido el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, quien ha dado a conocer la novedad al término de la rueda de prensa de este sábado, en la que han participado Fernando Simón, como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y principal portavoz de este grupo; Carlos Pérez Martínez, director del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad); José Manuel Santiago, general del Estado Mayor de la Guardia Civil; José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional; y María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad.

Los portavoces uniformados, de hecho, han aprovechado este sábado para hacer balance del trabajo desarrollado las últimas seis semanas.

La decisión del Gobierno llega una semana después de la agria polémica que desataron unas declaraciones del general del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago.

El comité al completo, ha asegurado Miguel Ángel Oliver, seguirá manteniendo reuniones diarias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las comparecencias seguirán para informar de la evolución sanitaria de la pandemia. Previsiblemente será Fernando Simón quien siga compareciendo ante la opinión público y, puntualmente y siempre que el Ejecutivo lo considere necesario, le acompañarán alguno de los portavoces del resto de ministerios presentes en el comité.

Más de un centenar de ruedas de prensa

El secretario de Estado de Comunicación ha defendido el trabajo de "transparencia" e información del Gobierno, con 107 ruedas de prensa ofrecidas tanto por estos técnicos como por miembros del Ejecutivo, incluido el presidente, desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo, y ha concretado que se ha respondido a casi mil preguntas de los medios de comunicación.

Este grupo ha sufrido varias bajas a lo largo de estas semanas al verse afectados por coronavirus varios de sus miembros, entre ellos el propio Simón. Resultaron contagiados el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya; el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña; y el comisario de la Policía Nacional, José García Molina. Todos ellos fueron sustituidos en algún momento por otros cargos salvo la secretaria general de Transportes, María José Rallo, que ha participado en todas las ruedas de prensa desde el principio.