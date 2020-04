Simón asegura que la pandemia está "claramente" en fase de posible control: "Permite plantear situaciones de futuro"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha realizado este sábado una valoración de la evolución de la pandemia que abre paso a una razonable esperanza, pero el doctor ha insistido en que hay que seguir siendo prudentes para no perder ninguno de los logros de control epidemiológico conseguidos hasta la fecha.

Las comunidades autónomas han notificado 2.944 positivos nuevos en las últimas 24 horas, según ha informado Simón, que representan un incremento del 1,5% con respecto a este viernes. Para el doctor, esta cifra es una confirmación de la tendencia descendente ya observada en los últimos días, una evoluación que pone al país, "claramente", en una situación de "fases de posible control que nos pueden permitir plantear situaciones de futuro".

El total de contagiados por coronavirus asciende a un total de 223.759 personas este sábado y ya son 95.708 personas las que se han recuperado, lo que supone 3.353 curados en las últimas 24 horas, de acuerdo con el último informe diario divulgado por el Ministerio de Sanidad.

Fernando Simón también ha señalado que por tercer día consecutivo se han registrado menos de 400 muertes de personas con Covid-19 confirmado. "Obviamente estamos hablando de fallecidos y esto nunca es agradable, pero estamos hablando de una evolución favorable incluso en este indicador", ha señalado el doctor.

"Progresivamente tenemos que empezar a plantearnos las evoluciones en las medidas de alivio", ha insistido Simón, que durante la rueda de prensa ha hecho referencia a la flexibilización del confinamiento para los menores de 14 años a partir de este domingo.

"Estamos en una situación parecida a la de los últimos días, lo que es una buena noticia. Tenemos que seguir valorando día a día lo que va sucediendo y progresivamente tenemos que empezar a plantearnos las evoluciones y medidas de alivio que se puedan ir implementando", ha enfatizado el doctor.

"Difícilmente" habrá vacuna este año, según Simón

La precaución a la hora de ir desconfinando el país es una creencia férrea en el Gobierno central, máxime cuando director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias considera que es "difícil" que la vacuna contra el coronavirus esté lista este año.

"No son cosas que se hagan en unos pocos meses", ha asegurado Fernando Simón, que cree más probable que la vacuna pueda estar en el primer trimestre de 2021 y no a finales de 2020. No obstante, ha sido muy prudente: "Yo no me atrevería a dar una fecha, es muy difícil establecer un momento adecuado", ha señalado.

El doctor, eso sí, ha dicho que una vez que se haya conseguido la vacuna, el conocimiento actual permite establecer redes de distribución rápidamente, más que el periodo de síntesis del antídoto.

"Todavía no tenemos un tratamiento eficiente demostrado para el coronavirus, todavía no tenemos pruebas rápidas que nos den fiabilidad suficiente, todavía no tenemos un prototipo de vacuna que haya demostrado una eficacia, pero se están haciendo muchos esfuerzos", ha concluido el experto de Sanidad.