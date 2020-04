Marlaska dice que puede exigirse al Gobierno "autocrítica" pero no "arrepentimiento"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este martes que puede exigirse al Gobierno que haga “autocrítica” por su gestión sobre el Covid-19, pero afirmó que no puede exigírsele “arrepentimiento” al respecto, porque no se puede “culpabilizar” de la pandemia a ninguna autoridad del mundo.

Marlaska se pronunció al respecto en el Pleno del Senado, donde el parlamentario del PP Carlos Floriano le preguntó sobre si se arrepentía de haber declarado hace varias semanas que el Gabinete de Pedro Sánchez no tenía nada que arrepentirse respecto a su gestión frente al coronavirus.

El titular de Interior señaló al respecto que al Ejecutivo puede demandársele “autocrítica” y “rendición de cuentas”, pero no “arrepentimiento”, ya que esto último implica “culpabilidad”. A este respecto se preguntó si “alguien es capaz de culpabilizar al Gobierno de la nación, a los Gobiernos autónomos o a cualquier Gobierno del mundo de una pandemia global” como la del Covid-19.

"Un bozal" en lugar de mascarillas

Añadió que el Gobierno “cada día” hace autocrítica. “Sabemos que podíamos haberlo hecho mejor, incluso mucho mejor, pero seguimos trabajando”, indicó, al tiempo que reclamó a los miembros del PP que “hagan autocrítica de la oposición que están llevando a cabo”.

A este respecto, Floriano respondió que si en España “hay más muertos de los que dicen, hay que denunciarlo” y si la gestión del Ejecutivo “es atolondrada y soberbia, hay que denunciarlo”. En esta línea, indicó que “en democracia los críticos no tienen que callarse” y que el Gabinete de Sánchez no puede intentar poner “mordazas” a los discrepantes mientras no da suficientes mascarillas a la población.

El senador del PP también criticó que “nuestros mayores se mueren en la residencia” porque el Gobierno sólo autoriza test del coronavirus a quienes tienen síntomas de Covid-19, lo que dijo que pone en peligro a esta parte de la población. Además, reclamó que se declare luto nacional por todos los fallecidos en España por el coronavirus.

Por su parte, el portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto, ha dicho al Ministro de Interior que "parece que en vez de querernos poner una mascarilla en la boca a todos, prefiere ponernos un bozal. Parece que el Gobierno dedica más tiempo a perseguir las propuestas que a perseguir la pandemia”.