El general Santiago asegura que la Guardia Civil persigue "bulos de carácter incierto, no crítica política"

"Cuando he hablado de bulos, me refiero a que la monitorización de las redes sociales trata de identificar estos bulos de origen incierto que pueden generar alarma social". El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago salió así al paso de la última polémica sobre las críticas al Gobierno y aclaró que esa persecución se debe a "bulos de carácter incierto" y no a la "crítica política".

En palabras del general, este es un asunto "muy serio" y la labor se realiza siempre "desde el respeto a la libertad de expresión y de información", sostuvo en la rueda de prensa del comité técnico del coronavirus este martes. Esas declaraciones llegan después de las duras críticas de la oposición a sus afirmaciones de hace días a este respecto.

"El seguimiento de los bulos y desinformaciones no implica más que detectarlos para advertir y disminuir el estrés social", aclaró. Este lunes, de hecho, se decidió no hacer preguntas al general para evitar cualquier aumento de la polémica. "Quiero aclarar mis palabras", comentó, antes de añadir que "en el documento de caracter interno se pide de dar cuenta de todas las actividades que se realizan en ámbito cibernético".

